Afrique: Co-organisation de la Can foot 2027- La Namibie retire sa candidature…

Pays co-organisateur de la Can 2027 avec son voisin, le Botswana, la Namibie vient de jeter l'éponge. Alors que ces deux pays s'étaient accordés auparavant et avaient hérité de 40 % des coûts et bénéfices dans le cadre du projet conjoint BONA27, la Namibie vient de lâcher le Bostwana. Qui compte désormais soumettre sa candidature unique à la Confédération africaine de football (Caf). L'annonce a été faite 24 heures avant la date limite de soumission des manifestations d'intérêt, arrivée à échéance jeudi, a relayé Afrique foot.

Dans une note adressée à son homologue botswanais, le ministre namibien des Sports, Agnes Tjongarero, a expliqué que son gouvernement ne fournira pas les fonds supplémentaires nécessaires à la rénovation des infrastructures sportives, soit plus de 200 millions de dollars. En raison de la crise économique causée par la sécheresse qui sévit dans le pays. Toutefois, le Botswana entend faire son bonhomme de chemin.

Notons désormais que cinq pays sont intéressés pour l'organisation de la Can 2027. Ce sont notamment le Sénégal, le Burkina Faso, le Kenya, la Tanzanie et le Botswana comme indiqué plus haut.