Madagascar: Programme ODOF - Une unité de production d'huile d'arachide à Tsiroanomandidy

Le programme One District One Factory poursuit son chemin. Cette fois-ci, c'est le district de Tsiroanomandidy qui a bénéficié d'une unité de transformation d'huile d'arachide.

La cérémonie de remise de l'unité de production de l'usine a eu lieu, jeudi dernier, en présence du ministre de l'Industrialisation du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy. L'usine, d'une capacité de traitement de 400 kg d'arachide par heure, est en tout cas la bienvenue dans cette région très riche en produits agricoles en tout genre. Le MICC a d'ailleurs rappelé à cette occasion que l'objectif principal du projet pépinière industrielle est de transformer les produits locaux afin de réduire les importations de PPN.

Et ce, conformément au Velirano présidentiel de parvenir le plus rapidement possible à l'autosuffisance alimentaire. Et sur fonds propres du gouvernement, comme l'a rappelé le ministre Edgard Razafindravahy. On rappelle en effet que cette huilerie, remise à Tsiroanomandidy, fait partie des 75 unités industrielles importées par le gouvernement malgache. Comme dans les autres districts, les coopératives sont privilégiées dans ce projet ODOF et la gestion sera confiée à des opérateurs locaux sur la base d'un appel à projet.

En guise d'accompagnement des agriculteurs, le MICC leur a remis des sacs d'engrais à base de sulfate d'ammonium. Durant cette mission à Tsiroanomandidy, Edgard Razafindravahy a également procédé à l'installation officielle des membres permanents de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bongolava, une région réputée pour la production de baies et qui mérite de faire l'objet d'une promotion internationale.