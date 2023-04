Madagascar: « Ny asako rahampitso » - Plus de 450 intervenants attendus pour la 15ème édition

Quel métier est fait pour moi ? Trouver la réponse à cette question qui nous trotte dans la tête n'est pas toujours évident.

C'est dans cette optique que le Rotary Club Antananarivo Ainga a organisé l'action d'orientation professionnelle « ny asako rahampitso » qui en est actuellement à sa 15e édition. Interrompu durant la crise sanitaire, le projet redémarre cette année où les lycéens iront à la découverte des métiers de la fonction publique et du milieu professionnel privé du 25 au 28 avril. 5 625 lycéens, répartis dans 99 classes des huit lycées d'Antananarivo Renivohitra et Andoharanofotsy auront ainsi l'opportunité de rencontrer et de discuter avec les professionnels du secteur public et du secteur privé.

Le projet a été également étendu dans les autres grandes villes du pays cette année. Il s'agit d'Ambatondrazaka , Toliara et Mahajanga. « 450 à 500 intervenants appartenant à différents corps de métiers aideront les lycéens à mieux s'orienter et choisir les études adéquates à leurs attentes et passions.

Quatre ou cinq interventions par jour seront diffusées sur les chaînes nationales pour que tous les élèves sur tout le territoire national puissent s'inspirer du parcours des intervenants et de trouver le secteur ou le métier qui correspond le mieux à leurs attentes », selon le président du Rotary Club Antananarivo Ainga,Serge Thierry Tsitoara.Ce projeta pu aider des milliers de lycéens à mieux s'orienter depuis sa mise en oeuvre en 2006.

« J'ai toujours voulu exercer le métier d'avocat depuis mon enfance. Le parcours des deux avocats faisant partie des intervenants au Lycée Faravohitra m'a beaucoup inspiré et m'a beaucoup aidé à choisir les études après le baccalauréat », témoigne Tsiory Fenosoa Ranjanirina, juriste financier.