Madagascar: Andry Rajoelina à l'Aïd el Fitr - Communion de foi avec les Musulmans

Après avoir distribué des cadeaux aux enfants dans le cadre de l'opération « Shoes box » à Mahamasina, le président Andry Rajoelina s'est rendu au Radisson Hotel Waterfront.

Le président Andry Rajoelina a rencontré, hier après-midi, au Radisson Hotel Waterfront la congrégation musulmane à Madagascar, à l'occasion de l'Aïd el Fitr. Cette rencontre se présente comme une communion de foi avec les Musulmans. Notons également la présence du Père Pedro, des membres du Parlement et du gouvernement ainsi que des représentants du corps diplomatique à cette cérémonie. Toujours est-il que la journée du 21 avril est déclarée fériée, chômée et payée par le ministère du Travail, de l'emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales. Ce communiqué fait référence à la lettre formulée par le président de l'association cultuelle Fikambanana silamo malagasy (FSM) « laquelle fixe et confirme la date du 21 avril 2023 comme jour de fête de l'Aïd el Fitr».

Respect de la diversité

Lors de son allocution, le chef de l'Etat est pour « le respect de la diversité des religions ». Il n'a pas manqué également de souligner qu'il partage leur joie et d'ajouter qu'avec « la foi rien n'est impossible. Nous sommes unis dans la foi. Ainsi que la fraternité qui nous unit en ce lieu». Les différents intervenants de cette congrégation ont félicité Andry Rajoelina en faisant remarquer que c'est la première fois qu'un président de la République assiste à une fête pareille. Et de louer également le chef de l'Etat qui ne fait aucune discrimination. Ils ont aussi souligné que l'islam est une religion de la tolérance et du partage. En marge de cette cérémonie, des responsables au sein de cette congrégation ont fait savoir que le pays compte 7 à 8 millions de Musulmans. Et de réitérer que « nous sommes très contents de la venue du président de la République ». Ils ont aussi indiqué que les Musulmans sont également présents dans le domaine de l'éducation tout en soulignant au passage que « si l'on veut éradiquer la pauvreté, il faut éduquer les enfants ».