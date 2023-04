Afrique: Basket / Préparation au Mondial - Victoire des Ankoay U19 face au DA Dijon

Deuxième succès pour l'équipe nationale malgache en France en battant le DAD 21 de Dijon par 79 à 76, jeudi.

La préparation bat son plein pour les Ankoay U19 en France. Ils entament le 13e jour de la préparation. Jeudi, les protégés du duo Mémé-Malala se sont imposés sur le fil par 79 à 76 face à la formation deDAD21 Dijon, qui évolue en nationale 3 en France, lors du match amical de préparation au Gymnase des Lentillères à Dijon. « C'est une équipe talentueuse qui promet » a déclaré, Sébastien Angebault, Président du club. Le match était très intense et très équilibré entre les deux équipes. Le score était de 16-16 partout à la fin du premier quart-temps. A la pause, l'équipe hôte menait par un point d'avance par 36 à 35.

A la reprise, la physionomie de la rencontre n'a pas réellement changé, les deux équipes étaient au coude à coude et aucune n'est arrivée à se détacher. DAD21 conserve son avance d'un point à l'entame du money-time par 53 à 52. M'Madi, Michael et sa bande ne se laissaient pas faire. Avec un jeu très rapide sur le terrain, ils sont arrivés à tromper leurs adversaires et ont bien géré la fin de rencontre pour s'offrir la victoire par 79 à 76. Comme annoncé par le coach, beaucoup de travail reste à faire surtout au niveau de la défense.

L'on constate que le collectif a bien marché. En 13 jours de préparation en terre française, la sélection malgache a disputé 3 matchs amicaux qui se sont soldés sur deux victoires contre Vichy U21 et DAD21 de Dijon et une défaite contre Elan Chalon U21. Les Ankoay mettent le cap sur Rennes ce week-end où ils entament la dernière ligne droite de la préparation jusqu'au 28 avril. « Ils arrivent en deux vagues, les 5 expatriés sont attendus ce soir et le reste demain. La salle sera disponible à partir de demain, si les joueurs veulent déjà s'entraîner » nous a confié, Amad Tombovelo, responsable commission relation internationale au sein de la fédération malgache de basket-ball.