Madagascar: Journée internationale du Sport - Célébration demain à Analakely

Le sport a le pouvoir de changer le monde.

C'est un droit fondamental et un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous. Le thème mondial de cette Journée internationale du sport pour le développement et la paix 2023, est « Marquer des points pour les peuples et la planète ». A Madagascar, la célébration sera effectuée demain dimanche 23 avril devant l'Hôtel de Ville Analakely à partir de 8 heures. Cette célébration est organisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à travers la journée « Santé, Bien-être et Paix à travers le sport » ce 23 avril.

Plusieurs activités sont au programme de cette journée, entre autres, la course autour de l'Avenue de l'Indépendance, le Fit Fight, le zumba, la danse de salon et sportive, la danse africaine, danse orientale et la prestation dodol. Comme les années précédentes, le thème général permet aux activités de la Journée de se concentrer sur l'influence du sport sur le développement durable et la paix. Les organisateurs, dirigés par Rosa Rakotozafy, Directeur général des Sports, ont fait la mise au point des derniers préparatifs avec toutes les parties prenantes.