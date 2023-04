Madagascar: Run / Championnat de Madagascar - Tous les grands noms au rendez-vous à Arivonimamo

Quarante-deux pilotes sont en lice à la première manche du championnat de Madagascar des runs. Quatre manches sont au menu pour cette saison.

Le club Runmada ouvrira le bal du championnat de Madagascar des runs sur 400 m avec « Le Premier défi Mobile Drag Racing XXL». Un contingent de 42 pilotes mettra le pied au plancher ce dimanche au Batac Arivonimamo pour cette course inaugurale de la saison 2023. Les grosses pointures y seront présentes sauf les Réunionnais qui n'ont pas pu rejoindre la Grande Île au dernier moment suite à un problème au niveau de leur port. Le champion en titre, Tahiana Rasolojaona alias Jaytaxx, remettra son titre en jeu à bord de sa M Turbo. Le président du Runmada a avoué son ambition de garder son trône. Il sera engagé dans la catégorie Prorun. Comme chaque année, ce premier défi promet des étincelles car ses principaux rivaux ne veulent rien lâcher.

Le vice-champion, Herizo Boarilaza dit Bobo, sur Mitsubishi Evo V, le détenteur du chrono de référence de 9,89 secondes, ne veut pas être intimidé. Tout le monde attend également ce que Tojo va offrir avec sa voiture EVO X. Il fait partie des pilotes ayant apporté des modifications sur leur machine. L'expérimenté Jean de Dieu Rafanomezantsoa, connu sous le nom Vazah, n'est pas en reste au volant de son fameux Subaru. Laza Randriamifidimanana sera aussi impressionnant avec son Buggy. Avec la montée de la relève, la lutte sera aussi intense dans les autres catégories et l'Open. « La course débutera à 9h du matin et se terminera à 17h. Par mesure de précaution, un cahier de charge a été établi par la Fédération du Sport Automobile de Madagascar (FMSAM).

On a renforcé la sécurité au niveau du parc de réparation. Le public se trouvera à 300 m de la piste. Il y aura un test d'alcoolémie inopiné pour les pilotes », a fait savoir Ndriana, directeur du meeting. Les concurrents commenceront par la phase des éliminatoires par catégorie qui est constituée de six passages. Le quatrième passage sera un temps joker en ne prenant pas en compte le temps de réaction. La course se poursuivra avec la phase finale de chaque catégorie.

Les huit meilleurs temps des trois cumulés, sans distinction de catégorie, s'affronteront au TOP 8, puis la remise des trophées clôturera le championnat. La remise des packages s'est déroulée jeudi soir au Galana Ankorondrano.