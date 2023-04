Madagascar: Projet « Paysages durables » - Une nette amélioration de la résilience des paysans face au changement climatique

La mise en oeuvre du projet « Paysages durables dans l'Est de Madagascar » par Conservation International et le BNCC REDD+, sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, a eu des retombées économiques positives pour sa population cible.

En effet, une nette amélioration de la résilience des paysans face au changement climatique a été observée. Ce sont notamment des paysans résidant aux alentours des Corridors Ankeniheny Zahamena et Ambositra Vondrozo, les zones d'intervention du projet. La plupart des résultats obtenus ont dépassé les objectifs fixés. C'est ce qu'on a appris lors de la réunion du Comité de pilotage de ce projet financé par le Fonds Vert pour le Climat, tout récemment à l'hôtel Colbert. A titre d'illustration, « plus de 12 millions de tonnes de carbone ont été séquestrés si l'objectif fixé étant de 5 millions de tonnes, et ce, grâce à notre forte collaboration avec les communautés de base et les différents partenaires locaux », a déclaré le Dr Zo Lalaina Rakotobe, Chief of Party du projet « Paysages durables dans l'Est de Madagascar », à cette occasion.

174 micro-projets

En outre, « plus de 14 000 ménages ont été dotés de subventions en nature et 17 000 autres ménages ont été formés sur les techniques d'agriculture durable, soit des taux de réalisation respectifs de 124% et de 153% par rapport aux objectifs à atteindre. Nous les encourageons à développer l'agriculture de conservation pour une production durable. Les résultats ont été plus que convaincants. En effet, outre l'augmentation significative de leurs productions agricoles, certains paysans ont même pu faire une extension de leurs activités en investissant dans d'autres sujets de spéculation. La promotion des cultures de rente comme la vanille, le café et le clou de girofle, n'est pas en reste en vue d'améliorer les sources de revenu des paysans », a-t-elle ajouté. L'an dernier, 174 micro-projets ont été mis en oeuvre afin que les paysans cibles puissent s'adapter aux impacts du changement climatique. Le projet « Paysages durables » a ainsi pu renforcer les capacités des 526 paysans formateurs, qui à leur tour, vulgarisent auprès de leurs pairs les techniques d'agriculture durable y inclus l'agroforesterie, via la mise en place de chacun d'un site vitrine.

Extension du projet

Au niveau de la composante mitigation du projet, les résultats sont également probants car les communautés de base formés et bénéficiant des kits de patrouille, ont pu sécuriser 228 975 ha de forêts si l'objectif envisagé était de patrouiller 100 000 ha dans les deux corridors forestiers. En outre, plus de 30 000 ha de forêts ont fait l'objet de suivi par des drones. Parlant de la restauration forestière, plus de 534 000 espèces forestières ont été mises en terre, soit un taux de 255% par rapport à l'objectif prévu. Néanmoins, les responsables du projet ont affirmé que certaines activités n'ont pas atteint les objectifs. Le bailleur de fonds a ainsi approuvé en 2022, l'extension du projet de deux ans sans coût additionnel, soit jusqu'en 2025.