Madagascar: Aid-el-Fitr - Journée travaillée dans les quartiers commerçants du centre-ville

Dans les quartiers animés d'Antananarivo, la journée d'hier, bien que fériée, ressemblait à un habituel vendredi... joli !

Pas de répit pour les commerçants non musulmans du centre-ville et d'ailleurs, car la journée d'hier, fériée en raison de l'Aid-el-Fitr, était un jour comme les autres, sinon plus, car les clients étaient au rendez-vous. Tel était le cas pour les marchands d'Analakely et de Behoririka où les magasins, hormis ceux tenus par des musulmans, étaient bel et bien ouverts, tandis que les étals étaient aussi garnis qu'en temps ordinaire. « Je profite de ce jour férié pour faire quelques achats car lors des jours ouvrables, je suis retenue par mon travail », commente une jeune cliente qui, n'étant pas de confession musulmane, n'était pas concernée par la fête d'hier mais bien contente de profiter de la journée non travaillée et de l'ouverture de nombreux magasins.

Escapade

Pour d'autres, pas d'achat au marché ou dans les quartiers commerçants, mais une escapade hors de la ville pour profiter du long week-end. Sur tous les axes de sortie de la ville et sur les routes nationales, notamment la RN1 et la RN7, le trafic était assez dense, à la grande satisfaction des marchands de produits de saison, de produits artisanaux et autres, le long des routes nationales. Les lieux de divertissement, notamment ceux avec piscine, ont eux aussi été assez fréquentés. « C'est une excellente chose que l'Aïd-el-Fitr tombe en semaine, et un vendredi de surcroît.

Au moins, nous en tirons parti, comme lors des autres jours fériés tel le lundi de Pâques ». Ce mois d'avril, le calendrier affiche trois longs week-ends dont le troisième est en entame du mois de mai. En effet, après le week-end de trois jours à Pâques et à l'occasion du jour férié d'hier qui s'enchaine avec le week-end, le prochain jour férié sera lundi 1er mai, avec encore un nouveau long week-end en perspective. Ce sera dans une semaine.