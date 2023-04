Madagascar: Newpack - Une entreprise tournée vers l'international

Innovant. Newpack met en avant la qualité des produits malgaches à travers l'exportation d'une grande partie de ses cartons.

L'entreprise qui a fêté, hier son 35ème anniversaire, a démontré que malgré le contexte inflationniste de ces dernières années, elle a su maintenir sa compétitivité dans l'Océan Indien.

Normes internationales

Et ce, notamment grâce au savoir-faire de ses salariés, qui savent utiliser la nouvelle technologie pour produire des cartons qui répondent aux normes internationales. Une performance qui a donné à l'entreprise une renommée internationale. En effet, étant une entreprise spécialisée dans la production de cartons ondulés, Newpack produit des emballages pour les plus grandes usines de transformation de thon au monde. « 35 ans, que de chemin parcouru, notre entreprise est maintenant dans les standards internationaux. Les photos parlent d'elles-mêmes. A l'origine, plus de 70% des opérations étaient faites manuellement. Actuellement, la modernisation mise en place a amélioré les conditions de travail et apporté de la valeur ajoutée pour que nos produits et services soient les meilleurs du marché », a déclaré son directeur général Patrick Maugé lors de la fête organisée à l'occasion de cette célébration.

Belle histoire

Un événement familial durant lequel tous les employés de l'entreprise venant des sites de la capitale, d'Antsiranana et de Maurice ainsi que les retraités ont été présents pour célébrer les nombreuses réalisations de cette entreprise au fil des années. Une occasion également pour les dirigeants de l'entreprise de remercier les actuels et anciens employés pour leur contribution dans cette belle histoire. « Le succès actuel de Newpack, c'est surtout le succès d'une équipe engagée au service de ses clients » a réitéré son DG. Ce dernier a, par ailleurs, souligné « la réussite d'une entreprise malgache dans un contexte international très compétitif. « C'est une fierté de voir les cartons-présentoir, produits par notre usine, dans les rayons des supermarchés en Europe. », dixit le DG. À Madagascar, Newpack est un partenaire de premier ordre du tissu industriel. Elle est présente dans tous les secteurs d'activités pour ne citer que le textile, la pêche, l'agroalimentaire, le litchi, la vanille... « Les clients finaux exigent des produits de bonne qualité, des matériaux responsables, ainsi que le respect des normes et des droits des travailleurs. » selon toujours Patrick Maugé qui n'a pas manqué d'afficher sa fierté pour la certification ISO 9001, et FSC de son entreprise. La démarche qualité ne s'arrêtant pas là, Newpack sera bientôt certifié ISO 45001.