Madagascar: L'espoir d'un débat politique dépassionnée

Le message de paix et d'unité est certainement passé lors de la célébration de l'Aïd-El Fitr. Le pays a vécu hier une journée de concorde et de calme, oubliant l'effervescence politique qui a fortement perturbé les esprits, ces derniers temps. Les Malgaches ont bien reçu ce message de tolérance de la communauté musulmane et vont pouvoir calmer des passions exacerbées par des divergences politiques.

La communauté musulmane malgache a donné une image d'unité et de paix à l'occasion de cette fête de l'Aïd-El Fitr. Ses membres ont partagé de la nourriture aux pauvres.Cela a été une découverte pour beaucoup de leurs compatriotes. Le sens du partage et du « fihavanana » a été ainsi montré. Il devrait inspirer toute la société qui a parfois perdu ses repères car elle est assaillie par les problèmes générés par le contexte actuel. La trêve de cette semaine est bienfaisante et dès lundi, le débat politique va reprendre.

Mais tous ses acteurs vont, espérons-le, trouver le sens de l'équilibre et de la modération dans leurs propos. Tous voudront aller de l'avant et proposer des solutions aux nombreux problèmes qui se posent actuellement. Le pouvoir est en train de peaufiner sa stratégie de reconquête de l'opinion, mais il revient de loin car il a failli dans de nombreux secteurs. Il utilise pleinement les prérogatives dont il dispose. L'opposition n'entend pas lui laisser le champ libre et va utiliser tous les créneaux qui lui sont laissés. Les citoyens malgaches sont de plus en plus conscients des enjeux des prochaines élections, mais ils hésitent à exprimer clairement leur opinion.

Pouvoir et opposition sont engagés dans une lutte d'influence qui, pour le moment, ne permet pas de dire quel camp est en train de prendre l'avantage. Néanmoins, tout le monde garde l'espoir que ce sont les Malgaches qui en tireront parti.