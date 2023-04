Madagascar: Missions de sécurisation - Andry Rajoelina offre un hélico Airbus H130 à l'Armée

« L'Etat ne ménage pas ses efforts pour aider les Forces armées à restaurer leur dignité ». C'est ce qu'a déclaré le président de la République Andry Rajoelina, jeudi dernier durant la cérémonie de remise officielle du nouvel hélicoptère Airbus H130 à l'Armée Malgache.

La cérémonie s'est tenue au Bataillon Parachutiste d'Ivato. Le Chef de l'Etat a encouragé les Forces armées à poursuivre la mise en oeuvre du Velirano 1 qui consiste à assurer la paix et la sécurité pour tous. L'acquisition de ce nouvel aéronef entre dans le cadre de cet objectif. Depuis son accession au pouvoir en 2019, Andry Rajoelina a donné 5 avions Cessna, 2 hélicoptères B2 qui sont déjà opérationnels et 75 parachutes à ouverture automatique au profit de l'Armée de l'air. Cet hélicoptère neuf Airbus H130, pouvant transporter 7 passagers et 980 kilos de matériels servira à assurer les missions de sécurisation dans les zones reculées et à lutter contre les attaques des dahalo. Mais il sera aussi utilisé pour les missions d'évacuation sanitaire et de lutte contre les feux de forêt.

Pour sa part, le ministre de la Défense nationale, le général Josoa Rakotoarijaona a tenu à rassurer la population par rapport à la lutte contre l'insécurité. « Les Forces armées ne ménageront pas les efforts pour assurer la paix et la sécurité des biens et des personnes », a-t-il déclaré. Par rapport aux prochaines échéances électorales, le MDN a lancé une ferme mise en garde contre ceux qui seront tentés de fomenter des troubles avant, pendant et après les scrutins. « Nous n'accorderons aucune tolérance contre les troubles à l'ordre public et contre le non-respect des lois en vigueur », a-t-il averti. Le général Josoa Rakotoarijaona de marteler au passage que les Forces de l'ordre vont s'en tenir à leur mission qui est de défendre et préserver les Institutions de la République.

Il a cité particulièrement parmi ces institutions, le président de la République et la Présidence. Outre la remise officielle de l'hélicoptère Airbus H130 à l'Armée, la manifestation de jeudi dernier au Bataillon Parachutiste d'Ivato a également été marquée par la passation de commandement au niveau de la Zone de Défense et de Sécurité (ZDS) Ikopa et l'adieu aux armes du général de Division Saifoudine Nandrasana Hassanaly. Le général Razafy Andrianavoany Ratsisetrainarivo prendra désormais le commandement de la ZDS Ikopa.

Il succède ainsi au Général Saifoudine Nandrasana Hassanaly qui partira à la retraite après 36 ans de carrière au sein de l'Armée. Le président Andry Rajoelina a exprimé sa reconnaissance envers cet Officier Général connu et reconnu pour son intégrité et son dévouement. Le général Saifoudine a laissé son empreinte dans l'initiative de restructuration de l'Armée, opérée depuis 2019.