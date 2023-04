Ile Maurice: Visage | Girish Audit - L'art de contrôler les indésirables

Petits et embêtants, les termites se faufilent dans les maisons. Déjà peu sympathiques par leurs apparences, elles font des dégâts partout où elles passent.

Aujourdhui, grâce à l'entreprise gérée par Girish Audit, Kirsh Co. Ltd, ces bestioles peuvent être éliminées. L'entrepreneur n'est, certes, pas un inconnu au bataillon dans ce domaine, même les ingénieurs du projet initial de 12 000 logements avaient eu recours à lui. Son entreprise, située à La Marie, Vacoas, existe depuis 29 ans. «C'est en 1994 que je me suis lancé dans cette entreprise. J'ai commencé par la vente d'herbicides et d'insecticides. Et je suis, aujourd'hui, à la tête de deux compagnies.» Les planteurs et autres particuliers lui font confiance. «On fournit également plusieurs stakeholders pour la fumigation des termites.» Comment a-t-il eu l'idée à se lancer dans cette aventure, il y a 29 ans ? «J'étais très jeune et je travaillais déjà dans une compagnie proposant des produits phytosanitaires. Étant jeune et dynamique, je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir ma propre entreprise. Et je me suis lancé...»

A ce jour, les produits de son entreprise se vendent aussi hors de Maurice. Rodrigues et même les Seychelles font appel à lui pour leur fournir le matériel dont ils ont besoin. «Nous avons décidé d'innover, et nous nous lançons dans le film anti-termites. On les met sur le sol et cela empêche les insectes de monter dans les bâtiments et maisons. Et cela peut durer jusqu'à 15 voire 20 ans.» Ce produit, Termifilm d'Adkalis, vient de France. «Son représentant a même fait le déplacement la semaine dernière pour nous en parler. Il a donné un bon retour de son produit.»

Même les ingénieurs du projet initial de 12 000 logements avaient eu recours à lui

Néanmoins, cette pose coûte un peu cher, mais comme le soutient Girish Audit, la qualité est bonne. Justement, les promoteurs du projet de logements sociaux de 12 000 maisons avaient déjà pris contact avec lui. «Nous avons expliqué aux ingénieurs comment ce produit va les aider et ils l'ont apprécié.»

Mais le projet n'a pu prendre forme. En effet, le gouvernement a ramené le nombre de maisons à 8 000 et comptent ramener le prix de vente à Rs 2,7 millions. «Je tiens à préciser que je n'ai aucun contrat avec le gouvernement. Mais une discussion s'est tenue autour de ce produit.» En tout cas, notre interlocuteur espère que ce nouveau produit aura la faveur du public.