Algérie: L'utilisation excessive des smartphones nuit à la santé mentale et physique des élèves

ALGER — Des pédagogues et des psychologues ont alerté sur les risques de l'utilisation excessive des smartphones sur la santé mentale et physique des élèves et son impact sur leur scolarité.

Contacté par l'APS, le président du bureau de wilaya de l'association Al-Maali pour les sciences et l'éducation (Oran), le pédagogue Abdallah Salhi, a prévenu que "l'utilisation excessive des smartphones et des jeux vidéo entraîne chez les élèves une monopolisation de la pensée, un manque de concentration, une grande irritabilité et de la fatigue".

Cela est dû à la consommation effrénée de contenus défilant à une vitesse qui ne permet pas à l'enfant de traiter ni d'analyser les données, qui continuent d'occuper son esprit bien après l'utilisation de ces appareils, avec pour conséquences une difficulté à se concentrer et un déficit de l'attention, qui se répercutent sur sa scolarité, a expliqué le spécialiste.

Aussi, a-t-il appelé les parents à sensibiliser leurs enfants de manière scientifique et pédagogique pour les convaincre de l'impact négatif de la surexposition aux smartphones et aux jeux vidéo sur les fonctions cérébrales, notamment "les oublis fréquents et le manque de concentration".

Cela dit, il existe des outils pédagogiques qui aident à y remédier, a-t-il rassuré, estimant que la lecture du Coran et la prière contribuent à la stabilité psychologique et au développement des capacités mentales des élèves.

Il a également invité les parents à accompagner leurs enfants, notamment lors de l'utilisation de ces technologies, et à mettre en place un programme permettant de réduire leur stress psychologique et leur charge mentale et physique.

Pour sa part, le spécialiste en psychologie Boubaker Mansour (Université d'El Oued) estime que le manque de sommeil a un impact direct sur la santé de l'élève, particulièrement en ce qui a trait à l'utilisation des technologies et au visionnage des films, au regard des effets de l'excès de visionnage de films et de jeux électroniques qui entraînent une perte de concentration en classe, le lendemain.

A ce titre, Asmaa enseignante du cycle primaire a affirmé que l'inaction de certains élèves en classe pendant le Ramadhan est devenue un phénomène signalé par presque tous les enseignants, y compris ceux du primaire, attribuant ce phénomène aux longues soirées des enfants, souvent tolérées par les parents.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) avait lancé ces derniers jours une campagne de sensibilisation des jeunes, des élèves et de leurs parents sur les dangers de l'utilisation abusive d'Internet par les enfants en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale (GN).

Les activités de sensibilisation des jeunes et des élèves se sont déroulées en présence de leurs parents, à travers une série d'interventions présentées par des cadres de la Sûreté nationale qui ont expliqué de manière détaillée les faits relatifs à l'utilisation abusive d'Internet, étayées par des exemples réels sur des jeunes ayant été confrontés à ces problèmes.

Des conseils et des orientations ont également été prodigués au niveau des barrages de sécurité et des points de contrôle en vue de sensibiliser les parents à la nécessité de rester vigilants et attentifs lors de la surveillance de leurs enfants lorsqu'ils utilisent ces technologies.