Algérie: Imene Belhadj Mostefa, un univers de création visuel

ALGER — Avec la passion des arts de la scène, du cinéma et des arts plastiques réunis en un seul univers créatif, en plus d'une passion pour les coulisses et le volet technique du théâtre et du 7e art, la plasticienne Imene Belhadj Mostefa, navigue calmement entre différents supports et discipline pour donner forme à sa créativité.

Passant avec une grande aisance des cimaises des galeries d'art au podium d'un concours de Cosplay, posant les pinceaux pour prendre l'appareil photo ou plonger dans les tissus et les costumes, Imene Belhadj Mostefa explore toutes les possibilités qui lui sont offerte pour exprimer son art et vivre ses passions.

Passionnée de cinéma et d'effets spéciaux depuis son jeune âge, la plasticienne a commencé par reproduire les maquillages et effets spéciaux qui la fascinaient, pour arriver après de nombreuses années de recherches, de pratiques et de formation à développer une palette impressionnante de réalisations dans ce créneau, souvent inspirée des films fantastiques ou d'épouvante.

Diplômée des Beaux-Arts, Imene va mettre à profit ses nouvelles connaissances en matière de peinture, sculpture et modelage pour investir la réalisation de décors et d'accessoires pour le théâtre, l'audiovisuel et le cinéma.

Elle teste souvent sur elle-même ses créations inspirées de personnages célèbres et va s'essayer au Cosplay, une discipline récente qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction avec ses costumes et accessoires.

Dans le concours de Cosplay organisé dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda), Imene Belhadj Mostefa a été primée en 2019.

Plus récemment et après une autre formation en stylisme, la plasticienne s'intéresse de plus près au monde du théâtre pour enfants, et à la création de costumes, signant pour l'année 2022 les costumes des pièces de théâtre "El Lawha" et "Le monde des insectes".

Cette expérience du 4e Art va également l'amener à explorer le monde de la scénographie et collabore avec le Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi de Annaba pour la pièce "Le pacte des amis" puis participe à la scénographie de "Pirates Khraïeb" du Théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani de Constantine.

Installée à Constantine, Imene Belhadj Mostefa, passionnée d'art pictural est également connue comme une valeur sûre de la peinture contemporaine qui a souvent présenté ses oeuvres à la faveur d'expositions collectives ou salon dédiés aux arts plastiques.

Dans son travail une franche inspiration du patrimoine et des symboles culturels algériens se mêle à une recherche d'originalité dans les matériaux et techniques présentés dans une palette souvent apaisante à dominance de bleu et parfois enraciné dans l'ocre.

Collage, relief et couteau se mettent au service de la créativité de l'artiste qui convoque ses autre domaines d'expression pour explorer le tissus, le papier et parfois de petits ornements dans ses toiles.

Après une autre formation, la plasticienne a ajouté récemment une nouvelle corde à son arc en se lançant dans la photographie d'art, une discipline toute désignée dans un terrain de jeu urbain aussi époustouflant que celui offert par la célèbre ville des ponts, l'antique Cirta.