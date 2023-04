Ile Maurice: Litige avec le speaker - Arvin Boolell a déposé son «main case» en Cour suprême

Le député rouge Arvin Boolell a fait un survol de l'actualité - parlementaire et politique - lors de sa conférence de presse à Quatre-Bornes hier. Parmi les sujets abordés, un document en préparation au niveau du Parti travailliste destiné à la Commission électorale. Selon lui, le document fait des propositions et souhaite que toutes les précautions soient prises pour avoir des «free and fair elections».

Concernant le Parlement, le député Arvin Boolell est revenu sur son injonction déposée en Cour suprême contre sa suspension. «Le ruling du juge a envoyé un signal fort. J'espère que le speaker a appris la leçon. La Cour s'est prononcée contre le bullying et l'intimidation. Même les avocats des défendeurs semblent d'accord. Ils nous ont demandé de déposer le main case avant le 25 avril. Or, nous l'avons déjà déposé. Il y aura des débats et j'espère que le jugement fera jurisprudence», a affirmé Arvin Boolell.

Le député a souligné que le régime MSM utilise des subterfuges. «Ils sont en train de noyer le poisson. Nous voyons bien que les scandales éclatent. Dans le cas de Ramnarain on voit qu'il y a une demande pour que l'ICAC lui accorde l'immunité. Certes, il y a une concertation. On souhaite que la personne dise toutes les vérités», a martelé le député rouge de Belle-Rose/Quatre-Bornes. Il a souligné que l'affaire impliquant l'avocat Hurdoyal est grave. Et souligne que le Bar Council va tenir une réunion pour discuter d'une possible infraction au code d'éthique.

Sur le plan politique, la presse a posé des questions au sujet du 1er mai. «Écoutez, nous avons un bureau politique lundi. Notre priorité est de soumettre notre document à la Commission électorale. Nous avons déjà des réunions et pour un grand événement ou meeting, nous travaillons dessus. Il y a des discussions avec nos partenaires. La volonté politique est là. Nous sommes aussi à l'écoute d'autres formations politiques. Une fois l'accord conclu, il y aura de grands meetings», a avancé Arvin Boolell. Le député rouge souligne que ce gouvernement se noie, alors qu'il y a une communion et une convergence au sein de l'opposition.