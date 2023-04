Ile Maurice: Légionellose - L'Outrigger Mauritius Beach Resort temporairement fermé aux clients

Suivant la détection de légionellose, l'établissement situé dans le Sud ferme temporairement.

Les opérations d'Outrigger Mauritius Beach Resort sont suspendues, depuis le 15 avril, pour l'entretien et le remplacement de son système de gestion de l'eau. C'est ce qu'a annoncé S Hotels & Resorts Public Company Ltd dans une lettre à la Stock Exchange of Thailand, le 20 avril. Ce, après la détection de légionellose.

Une évaluation de l'impact de la fermeture de l'hôtel est en cours. Pour atténuer son impact financier, les coûts et la main-d'oeuvre devraient être efficacement gérés pendant la période de suspension temporaire. La présence de la bactérie responsable de la légionellose à l'hôtel Outrigger avait été abordée, lors d'une conférence de presse, par les ministères du Tourisme et de la Santé, le vendredi 17 février. Ce sont les autorités réunionnaises qui ont informé celles de Maurice de la présence de légionellose, après avoir découvert des patients ayant séjourné à Maurice. C'est à ce moment-là que des échantillons d'eau ont été collectés de plusieurs établissements. Les ministres Steven Obeegadoo et le Dr Kailesh Jagutpal ont tenu à rassurer que c'est le seul hôtel concerné.

Non détectée ailleurs

Sollicité hier, le ministère de la Santé a indiqué que la légionellose n'a pas été détectée dans d'autres établissements.

Il est souligné que l'hôtel doit suivre le protocole en place. Après la désinfection nécessaire, le ministère effectuera d'autres analyses. Si les résultats démontrent qu'il n'y a plus de légionellose, l'hôtel pourra opérer à nouveau. Nous avons aussi sollicité l'hôtel Outrigger pour en savoir plus sur la fermeture et les mesures prises ; nous sommes en attente d'une réponse.

«La contamination ne se fait pas d'humain à humain», avait précisé le ministre de la Santé, mais par voies respiratoires, et «il faut être en contact avec la source de contamination pour être infecté». La bactérie prolifère dans l'eau stagnante à une température de 25° C à 45° C, et peut donc provenir de robinets, de tuyaux, de piscines ou de saunas. La période d'incubation est entre deux et dix jours. La plupart des cas sont bénignes et se manifestent par une légère fièvre, ne nécessitant pas de soins. Néanmoins, ceux qui présentent des comorbidités peuvent avoir des symptômes plus graves, tels qu'une plus forte fièvre, de la toux et des problèmes pulmonaires, qui nécessitent un traitement aux antibiotiques.