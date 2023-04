Ile Maurice: Bérenger - «Les discussions reprennent pour une alliance PTr-MMM-PMSD»

Paul Bérenger, le leader du MMM, était face à la presse hier. Il a affirmé que pour le 1er mai, le MSM «finn met tou kalité baton dan larou». Ainsi, il a bloqué Port-Louis et Vacoas en disant qu'il y avait déjà une réservation pour la municipalité.

Et il n'y a que quelques jours qu'il est venu dire que non mais il était déjà trop tard. «Il est bien dommage que le MMM, le PTr et le PMSD ne vont pas ensemble pour le 1er mai après la cérémonie du 12 mars qui avait développé un momentum, un élan.» D'ajouter que tout n'est pas réglé concernant l'alliance des trois partis de l'opposition. Aussi bien que le document qu'ils soumettront au Commissaire électoral qui est «presque finalisé». Les discussions à ce sujet seront conclues très rapidement et les pourparlers sur une alliance éventuelle avec les rouges et les bleus reprennent. «Le document est prioritaire pour nous.»

Il a aussi voulu faire une précision, à la suite d'articles de presse, sur les amendements faits en 2003 afin de donner beaucoup plus de pouvoir au président de la République. «Ils étaient vraiment importants et qui malheureusement sont déshonorés par le MSM de Pravind Jugnauth et ses nominés.» D'ajouter qu'il veut rassurer ses militantes et militants de «pa pren cont seki finn paret à lefé ki moi Paul Bérenger je serai président de la République. Pa tracassé. Nous n'avons pas encore conclu les discussions avec les travaillistes et le PMSD. Keep cool. En temps et lieu, nous allons vous informer de ce que nous proposerons.»

Le meneur du MMM a longuement parlé du thon dans l'océan Indien. Il a condamné la position de l'Union européenne concernant la limitation de l'utilisation du Dispositif de Concentration de Poisson (DCP) comme l'ont souhaité les pays riverains. Ce dispositif permet de grosses prises de thon et d'autres poissons, y compris les juvéniles. Paul Bérenger a aussi reproché aux autorités mauriciennes et seychelloises d'avoir cédé devant la position de l'Union européenne à la réunion de la Commission des thons de l'océan Indien le 5 février dernier, tenue à Mombassa. Pour le leader des mauves, si on n'abolit pas le dispositif de concentration de poisson, le thon disparaîtra de l'océan Indien bientôt.