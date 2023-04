Ile Maurice: Accident mortel en Italie - Le Mauricien Kevin Dorbhul, 27 ans, y laisse la vie

Kevin Dorbhul, un jeune homme d'origine mauricienne, âgé de 27 ans, a été tué sur le coup lors d'un accident de voiture, dimanche dernier, aux petites heures du matin.

La voiture qu'il conduisait est entrée en collision avec une autre, faisant aussi deux blessés. L'accident s'est produit à hauteur de Due Fontane, sur la route reliant la ville de Caltanissetta à celle de San Cataldo. L'impact de l'accident a été si violent que le jeune Mauricien a traversé le pare-brise et a été projeté sur l'asphalte. Lorsque les secours sont arrivés, le jeune homme se trouvait à une trentaine de mètres de sa voiture et il avait déjà poussé son dernier soupir.

La police italienne ignore toujours les circonstances de l'accident. Mais selon les autorités, le Mauricien, qui était au volant de sa voiture, aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui a brusquement changé de voie. Au même moment, une autre voiture, avec deux hommes à son bord, a percuté la sienne. Selon un journal italien, l'impact était inévitable. La vitesse à laquelle les deux véhicules roulaient n'a pas donné le temps aux conducteurs de freiner ou de faire une manoeuvre d'évitement. La violence du télescopage a été extrême. Les secours sur place ont tenté l'impossible pour réanimer Kevin Dorbhul mais il était déjà trop tard.

Ses proches à Maurice, qui ont appris son décès, sont accablés. Depuis, les messages de sympathie pleuvent sur sa page Facebook. Le jeune homme était plein de vie et il était un passionné de foot. «C'est un dimanche profondément triste pour notre ville. Un destin cruel nous a tragiquement pris le sourire ensoleillé de notre fils. La mort de Kevin Dorbhul nous a profondément attristés et dévastés. Nous restons stupéfaits et sans voix face à sa mort et nous sommes incapables de saisir le sens de la douleur de l'innocent ; nous cultivons fortement l'espoir que son regard et son sourire réconforteront le repos éternel des justes, qui l'ont accueilli. Kevin avait fréquenté mes enfants et ma maison et avait joué au football dans l'équipe de Nissa. Aujourd'hui, nous demanderons à l'équipe adverse d'observer une minute de silence en sa mémoire», écrit un homme de loi, connu de la ville de Caltanissetta.

Les parents de Kevin ont quitté Maurice pour s'installer en Italie afin d'avoir un avenir meilleur. Le jeune homme et son frère ont grandi à Caltanissetta et venaient de temps à autre à Maurice pour des vacances. Kevin laisse un grand vide dans la vie de ceux qui l'ont connu.