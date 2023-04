Maroc: Aid Al-Fitr - L'Ambassadeur de SM le Roi en Suède rencontre des compétences marocaines

Stockholm — L'Ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Suède et de la République de Lettonie, Karim Medrek, a organisé, vendredi soir à Stockholm, une cérémonie en l'honneur du réseau des compétences marocaines en Suède, dont des hommes d'affaires, des cadres et des responsables opérant dans des entreprises et des établissements basés en Suède.

La rencontre, tenue à la résidence de l'Ambassadeur du Maroc à l'occasion de Aid Al-Fitr, a réuni également des médecins, des ingénieurs, des entrepreneurs ainsi que des professeurs universitaires et des imams.

Cette cérémonie, à laquelle ont été conviées plus de 60 personnes dont des représentants de divers secteurs tels que les banques, les technologies de l'information, BTP, les énergies renouvelables et l'offshoring, a été l'occasion pour un large échange et une prise de contact, dans un cadre convivial, avec et entre les membres de la communauté marocaine établie en Suède.

S'exprimant à cette occasion, M. Medrek a mis en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les Marocains du monde, soulignant que l'objectif de cette rencontre est de faciliter davantage les contacts entre les membres de la communauté marocaine, en particulier les compétences.

Il a tenu à mettre en exergue les valeurs patriotiques des membres de la communauté marocaine et leur disposition à être "les meilleurs ambassadeurs" de leur pays.

Le diplomate a, dans le même contexte, salué la contribution des compétences marocaines qui constituent "l'incarnation de la relation que nous aspirons à avoir avec ce pays", ajoutant que ces opérateurs peuvent avoir un rôle crucial en matière de contribution à la consolidation des relations bilatérales, sur les plans politique et diplomatique, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"Nous sommes donc tous appelés, chacun en ce qui le concerne dans son espace particulier, à apporter notre contribution pour le raffermissement de nos relations", un rôle qui ne relève pas uniquement de la compétence de l'Ambassade, mais de tous, a insisté le diplomate marocain.

M. Medrek a, par ailleurs, souligné que les services de l'ambassade restent ouverts et demeurent à l'écoute des idées et des initiatives de tous les Marocains résidant en Suède.

Rapprochés par la MAP, des participants à cette rencontre ont salué l'initiative de l'Ambassade du Royaume qui vise à faciliter les échanges et les contacts entre les membres de la communauté marocaine installée dans ce pays, le but étant d'être au service du Maroc et de défendre ses intérêts, sous la conduite éclairée de SM le Roi.

Il est à rappeler que le nombre des membres du réseau des compétences marocaines en Suède a plus que triplé quelques mois seulement après son lancement et qu'un comité de pilotage est déjà mis en place, mandaté et activement engagé pour soutenir et réaliser les objectifs dudit réseau, planifier et mettre en oeuvre ses priorités et ses missions pour les mois à venir.