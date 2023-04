Maroc: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président somalien à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, à l'occasion de l'avènement de l'Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le président de la République fédérale de Somalie adresse ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux au Souverain, invoquant le Tout-puissant de perpétuer la grâce de ce Aïd et d'en faire une occasion d'interaction, de fraternisation et de coopération sérieuse et fructueuse entre les deux pays et d'accorder bienfaits et bénédiction à la Somalie, au Maroc et la Oumma arabe et islamique.

Le président somalien a également imploré le Très-Haut d'accorder succès au Souverain pour le bénéfice du Maroc, de la Somalie et de leurs peuples, et d'apporter à SM le Roi santé et bonheur, et au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité.