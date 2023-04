Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Avril 2023

Mali : Attaque terroriste à Sévare- Un bilan provisoire fait état de 09 morts et 61 blessés

Suite à l’attaque à la voiture piégée qui a visé tôt ce samedi matin 22 Avril 2023 la base aérienne 102 dans la zone aéroportuaire de Sévaré, le chef de l’exécutif régional, CLM ABASS DEMBELE, s’est rendu sur les lieux pour s’imprégner de la situation. Ainsi, il a d’abord rendu visite aux blessés admis à l’hôpital Somine DOLO avant d’aller ensuite au quartier SAREMA dans la zone aéroportuaire où le véhicule piégé bourré d’explosif a explosé sans atteindre sa cible. Un bilan provisoire fait état de 09 morts et 61 blessés tous des civils ainsi que d’importants dégâts matériels selon une source auprès du gouvernorat. Le Gouverneur après constat a salué la promptitude et le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité,le dévouement des agents socio - sanitaires et l’assistance de la population fortement mobilisée à l’appel des autorités pour le don de sang aux blessés. Aussi, des mesures urgentes ont été prises par le Gouverneur pour porter assistance et secours aux victimes en attendant d’autres actions à moyen et long terme. (Source : abamako.com)

Sénégal : Gouvernement et Cese- Idrissa Seck annonce des démissions

Le président du parti Rewmi Idrissa Seck, a annoncé, ce samedi 22 avril, jour de l’Aïd Al Fitr, au cours d’une conférence de presse, sa décision de quitter ses fonctions de président du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Aussi, confirme- t-il, sa candidature à l’élection présidentielle prochaine du 25 février 2024.« Je vous confirme ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Dès lundi, je remettrai au président Macky Sall ma lettre de démission comme président du Conseil économique social et environnemental (Cese) », a déclaré Idrissa Seck lors d’une conférence de presse tenue, à son fief à Thiès.Le président du parti politique Rewmi annonce également le départ du gouvernement des deux membres de son parti. (Source : adakar.com)

Niger: Insécurité-Réduction de 76% des civiles victimes des incidents armés

Le Ministère de la Défense Nationale, a relayé ce jeudi 20 avril 2023 le résumé analytique du Centre National d’Alerte Précoce et de Réponses aux Risques Sécuritaires (Cnap) sur les incidents armés et les victimes civiles liés au terrorisme et au banditisme au cours des trois premiers trimestres des années 2021, 2022 et 2023.Selon le rapport, le nombre d’incidents armés au premier trimestre de 2021 était de 179, alors qu’en 2022, il a diminué à 168, avant d’augmenter légèrement à 182 en 2023. Bien que la menace persiste sous la forme d’attaques à mains armées contre des civils, le rapport note une diminution de 76% du nombre de victimes civiles entre 2021 et 2023 à la même période, grâce à la présence permanente des forces de défense et de sécurité (FDS) sur l’ensemble du territoire et à la professionnalisation des FDS dans la lutte contre le terrorisme. (Source : aniamey.com)

Benin : Usaid / Bénin- Lance un appel à contribution

« Usaid a besoin de votre aide pour contribuer au développement d’une activité visant à améliorer la vie économique des jeunes dans le nord du Bénin afin d’assurer un nord du Bénin plus sécurisé » lit-on sur la page Facebook de l’ambassade des États Unies au Bénin.Cette initiative de « Uaid - US Agency for International Development Bénin est un appel à contribution qui vise à recueillir des conseils, connaissances et meilleures pratiques qui pourraient servir à améliorer les conditions économiques et sécuritaires des populations. Les contributions sont reçues jusqu’au 27 avril 2023. (Source : aniamey.com)

Burkina : Lutte contre le terrorisme- L’armée neutralise des terroristes en fuite

L’armée burkinabè a fait feu sur des terroristes en fuite vers la frontière malienne, décimant les assaillants et leur importante logistique. Des terroristes, face à la pression des FDS et des VDP, ont décidé de se replier des frontières du Burkina. C’est le cas d’un groupe sur plusieurs motos et de pickups dans la région du Sahel (zone de Kenou), en partance en territoire malien. Fort heureusement, les vecteurs aériens de l’armée burkinabè a repéré les fuyards avant de les décimer dans des frappes précises, avec leurs matériels. (Source : Aib)

Côte d’Ivoire : Égalité de genre- Le CNDH initie une session à l’Assemblée nationale

Afin de susciter des échanges constructifs sur l’effectivité de l’égalité de genre pour une meilleure réalisation des droits de la femme en Côte d’Ivoire, le Cndh a organisé le jeudi 20 avril à l’assemblée nationale, une session de son mécanisme avec les partis politiques autour du thème « Égalité des genres et droits des femmes en Côte d’Ivoire »Il s’agissait, à travers cette session, d’amener les participants à avoir une meilleure connaissance de l’égalité de genre et des droits de la femme, leur importance et leur influence dans la gouvernance politique en Côte d’Ivoire. Il s’agit également de faire en sorte que les législateurs s’approprient ces notions et d’appeler leur attention sur les fondements de l’engagement politique des femmes et comment améliorer de façon concrète leurs droits. « C’est pourquoi, nous avons jugé utile, de porter la réflexion autour de l’importance de l’égalité de genre pour prendre en compte l’égalité des droits, des responsabilités et des opportunités entre les hommes et les femmes » a indiqué la présidente du CNDH Namizata Sangaré après avoir dressé le tableau peu reluisant de la représentativité des femmes dans les assemblées élues. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Aviation- Une nouvelle ligne aérienne directe reliant Libreville à Pékin en cours

Une nouvelle ligne aérienne reliant directement Libreville à Pekin, pourrait être mise en œuvre pour faciliter le trafic entre la Chine et le Gabon, rapporte Lalibreville. Ce projet semble avoir été évoqué entre le président Ali Bongo Odimba et le Premier ministre Li Qiang mercredi 19 avril au cours de son séjour. Si ce nouveau projet tient, ça sera la compagnie Air China, qui en serait l’opérateur. La visite du chef d’état gabonais en Chine s’est inscrite dans le cadre d’élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global. Elle a valu la signature de nombreux mémorandum pour élever l’économie gabonaise, note-t-on.(Source : alibreville.com)

Rca : Grande prière de fin du Ramadan- Le Président de la république y a pris part

Le Président de la République, Son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA a pris part dans la matinée du 21 avril 2023 à la mosquée centrale, située dans le 3e arrondissement de Bangui, à la grande prière de fin de l’Aïd el-Fitr. Les musulmans de la République Centrafricaine à l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier ont passé trente jours de jeûne et de prière pour implorer le pardon et chercher la face de Dieu. Dans son message à la nation et à la communauté musulmane de Centrafrique, le Président de la République, Pr. Faustin Archange TOUADERA a remercié les responsables de la mosquée centrale d’avoir invité les hautes autorités du pays à prendre part à cette grande prière de fin du Ramadan. (Source : abangui.com)

Maroc : Crise au Soudan- La diaspora marocaine en détresse

Entre balles, explosions, affrontements violents, famine et soif, les ressortissants marocains au Soudan, craignent le pire. La diaspora coincée en plein milieu de zones de tension appelle le Roi Mohammed VI à intervenir d’urgence pour les évacuer vers le Maroc. Les affrontements en cours au Soudan entre armée et paramilitaires, accentuent davantage la situation humanitaire « catastrophique » dans le pays, qui, avant ces violences, comptait déjà un tiers de sa population souffrant d’insécurité alimentaire aiguë. La diaspora marocaine, quant à elle, se trouve en situation compliquée, entre l’hostilité, la pénurie alimentaire et le manque d’eau potable. Joints par Hespress, des ressortissants marocains au Soudan n’ont qu’un message commun à faire passer, celui de faire appel au Roi Mohammed VI pour intervenir et les évacuer tous avant qu’ils ne perdent la vie.