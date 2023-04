Sénégal: Bundesliga - Bayern - Mané marque son premier but après son retour de blessure

Titularisé pour la deuxième fois sous Thomas Tuchel, Sadio Mané a profité pour ouvrir le score en première période pour le Bayern Munich contre Mayence, son premier but depuis son retour d'une longue blessure.

L'international sénégalais de 31 ans a ouvert le score après une quinzaine de minutes. Mais, son but a été refusé par la VAR. Exactement à la 29e, Mané a récidivé, inscrivant la première réalisation de la partie, sa toute première depuis son retour de blessure le 26 février dernier.

Mané s'était blessé au péroné droit mi-novembre en championnat contre le Werder Brême. Curieusement, son dernier but avec l'équipe allemande avant celui de cet après-midi remonte au 29 octobre 2022, lorsqu'il a marqué un but et loupé un pénalty dans la victoire 6-2 des siens contre la même équipe de Mayence

C'est la deuxième titularisation de Mané en six opportunités sous Tuchel.

Sadio Mané retrouve la joie du buteur ! Il marque son premier but avec le Bayern Munich depuis son retour de blessure. https://t.co/TwInwL9bpl

-- Taggat (@taggatsn) April 22, 2023

All smiles after that goal 😁

🔴⚪ #M05FCB 0-1 (39') pic.twitter.com/2vCe8YbF57

-- FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 22, 2023