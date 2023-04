Sénégal: Bundesliga - Deuxième titularisation de Mané sous Tuchel

Après avoir pris la place de Julian Nagelsmann en début de ce mois-ci au Bayern Munich, Thomas Tuchel offre à Sadio Mané une place de titulaire ce samedi contre Mainz 05 (13H30 GMT). Une deuxième fois en un mois, depuis que les deux hommes travaillent ensemble en Bavière.

L'entraîneur allemand a pour mission de remettre sur pied le Bayern mais cela va prendre du temps visiblement. En six matchs, l'équipe sous Tuchel n'a gagné que deux fois, concédant autant de défaites et de nuls. Durant ce processus, Mané n'a été titulaire qu'une fois en cinq opportunités, étant suspendu pour « inconduite ».

En disgrâce sous Nagelsmann, Leroy Sané prend maintenant un rôle important. L'ailier de 27 ans est préféré à Serge Gnabry ou encore à Mané. Cependant, ce sera différent cet après-midi car Mané est titulaire. L'international sénégalais de 31 ans devra permettre au dispositif de Tuchel de remporter une victoire à Mainz.

Il se pourrait que Mané ait été préféré à cause de la rechute d'Eric Maxim Choupo-Moting. « Eric Maxim Choupo-Moting n'est pas dans l'équipe aujourd'hui en raison d'un problème au genou. », informe le Bayern. Le Sénégalais a donc une occasion de prouver qu'il est de retour en forme et persuader l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, du Paris Saint-Germain et de Chelsea de lui laisser dans ce rôle de joueur titulaire.

