Gabon: Chine-Gabon - Les liens d'amitié se resserrent

Pékin — À l'invitation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a effectué du 18 au 21 avril une visite d'État à Pékin au cours de laquelle il a discuté et partagé avec son homologue les points de vue sur les relations entre les deux pays ainsi que sur les sujets d'intérêt commun.

Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, venait de répondre à l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Les deux chefs d'Etat se sont retrouvés le 19 avril, à Pékin, pour promouvoir les relations bilatérales entre la Chine et le Gabon et de faire avancer la coopération dans différents domaines. Il s'agit, en effet, de travailler de commun accord pour bâtir un partenariat stratégique de coopération globale marqué par la haute confiance politique mutuelle. En outre, l'intégration économique efficace et l'entraide sur le plan sécuritaire sont prises en compte. Il en va de même pour la solidarité et la coordination dans les affaires internationales ainsi que l'inspiration mutuelle entre les civilisations.

Dans la mise en pratique de ce partenariat, le Gabon et la Chine ont convenu de tenir compte des réalités nationales dans l'exploration d'une voie de développement de la démocratie, des droits de l'homme, répondant aux aspirations de leurs peuples respectifs. En cela, les deux pays s'opposent fermement à ce qu'un autre, quel qu'il soit, abuse des valeurs démocratiques ou s'ingère dans les affaires intérieures des pays souverains. Ce, sous prétexte de la défense de la démocratie et des droits de l'homme qui, implicitement, incite à la division et à la confrontation.

Dans la mise en oeuvre de l'initiative « La Ceinture et la route », les deux pays ont annoncé de ne ménager aucun effort. La Chine et le Gabon souhaitent également explorer le potentiel de leur coopération dans la mise en oeuvre des nouvelles mesures prises lors du forum sur la coopération sino-africaine tenu à Dakar, au Sénégal. Le but étant de renforcer la coopération gagnant-gagnant et le développement partagé.

En matière de commerce et d'investissements, les deux pays conviennent d'accroître des échanges et réitèrent leur engagement à mettre pleinement en valeur la commission mixte de coopération économique et commerciale. Les mécanismes en vue d'augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux ne sont pas en reste. A ce propos, la Chine a promis d'étudier la possibilité d'accorder l'accès au marché à un plus grand nombre de produits gabonais.

« La Chine encouragera davantage d'entreprises à investir et à s'implanter au Gabon, à participer à la construction d'infrastructures en matière de routes, d'électricité, d'information et de communication, et à approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans les secteurs agricole, pétrolier et gazier, minier, de la sylviculture et de la pêche, pour soutenir les efforts de diversification économique du Gabon. Elle facilitera l'organisation, par la partie gabonaise, d'activités de promotion des investissements en Chine », souligne le document stratégique publié conjointement par les deux pays.

Au terme de sa visite d'Etat de quatre jours, le président Ali Bongo Ondimba a exprimé ses sincères remerciements au président Xi Jinping pour sa réélection, ainsi qu'au gouvernement et au peuple chinois pour l'accueil chaleureux et amical qu'ils lui ont réservé. Les deux parties sont convenues de poursuivre les visites d'Etat. A cet effet , le chef d'Etat gabonais a invité son homologue chinois à effectuer une visite au Gabon, en 2024, dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.