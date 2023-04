Congo-Brazzaville: Filière manioc - Une nouvelle usine de fabrication de farine mise en service

Le ministre de l'Agriculture, Paul Valentin Ngobo, a inauguré, le 21 avril, l'usine de transformation de farine de manioc au Centre de démonstration des techniques agricoles (CDTA) de Kombé, à Madibou. L'usine dispose d'une capacité de production de 4000 tonnes/an et d'environ dix tonnes de tubercules/jour.

Le lancement de l'usine de fabrication de farine de manioc au CDTA de Kombé est le fruit de la coopération entre la République du Congo et la Chine, à travers l'Académie des sciences agricoles tropicales de Chine en République du Congo (Catas). Cette usine va renforcer la filière manioc du pays, accroître la production nationale et contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire puisqu'il s'agit d'un aliment de base de la population.

Elle contribuera aussi à la réduction des importations de la farine de blé destinée à la fabrication du pain, a estimé le directeur du CDTA de Kombé, Linné Miekountima Mpaka. La farine de manioc sera disponible partout et à moindre coût. « Le centre met donc à profit son expertise dans la transformation des produits locaux, en l'occurrence le manioc, avec la fabrication artisanale de la farine de manioc de haute qualité, et les mets à base de ladite farine et des tubercules frais », a-t- il assuré.

Dans le cadre de son plan de résilience alimentaire pour la période 2022-2023, le gouvernement s'est engagé à promouvoir les producteurs afin de baisser la pauvreté en milieu rural. En lançant les activités de l'unité de production de la farine de manioc, le ministre chargé de l'Agriculture, Paul Valentin Ngobo, a voulu montrer les réalisations sur le terrain, notamment de la chaîne de valeur manioc et le soutien de l'État au monde rural.

L'avantage de cette industrie est que la farine peut être utilisée pour la fabrication du pain. « Cette installation aura un effet sur le plan social avec la création d'emplois à différent niveau de la chaîne, de la production à la commercialisation. Pour couvrir les besoins en tubercules, il nous faudra produire 10000 tonnes/an. En plus de produire suffisamment de manioc, l'usine offre la possibilité aux jeunes de se lancer dans la commercialisation de la farine de manioc », a déclaré le ministre.

L'appui de la Chine dans le domaine agricole va se poursuivre avec le transfert de compétences, a assuré Liu Guo Dao, le vice-président du Catas. Cette académie collabore avec le CDTA pour assurer la formation des producteurs congolais, vulgariser les résultats de recherche... À ce jour, le centre et ses partenaires chinois ont déjà formé plus de 2500 producteurs dans l'amélioration des systèmes de production, à savoir la culture du manioc ; la culture céréalière et légumineuse ; l'arboriculture fruitière ; la culture maraîchère et l'aviculture et le porcin.

Notons que peu avant la mise en service de la nouvelle usine, le ministre a dévoilé la plaque du Centre scientifique et technologique d'outre-mer du Catas, marquant le démarrage des activités de celui-ci.