Afrique: Union africaine - Le Dr Jean Kaseya a pris ses fonctions de directeur général des CDC Africa

Elu le 18 février dernier par les chefs d'Etat africains, lors du 36e sommet de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, le médecin congolais a pris, le 17 avril, ses nouvelles fonctions de directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Africa). Il a eu des échanges bilatéraux avec la vice-présidente de la Commission de l'UA, l'économiste rwandaise Monique Nsanzabaganwa.

Le Dr Jean Kaseya a été élu à son nouveau poste au détriment de l'ancien directeur par intérim du CDC Africa, le Kényan Ahmed Ogwell Ouma, et de Magda Robalo Correia E Silva, ancienne ministre de la Santé de la Guinée-Bissau. Le processus de recrutement a duré environ un an et a enregistré 180 candidatures. Celle du Dr Jean Kaseya avait été présentée par le gouvernement congolais. « Avec ce vote, la RDC vient de signer une grande victoire diplomatique en arrachant ce poste. C'est la plus grande fonction permanente après le passage de Gérard Kamanda comme secrétaire général de la défunte OUA en 1972. C'est aussi la preuve que la RDC a repris sa place au sein de cette institution dont elle était exclue du droit de vote », avait fait savoir la présidence de la République.

Premier directeur général

A son nouveau poste, le Dr Kaseya dispose d'un contrat de quatre ans, basé à Addis-Abeba, avec une période probatoire d'un an. Le contrat peut être renouvelé une fois. Il est le premier directeur général des CDC. Son prédécesseur, le Dr John Nkengasong, d'origine camerounaise, n'était que directeur. En effet, il y a plus d'un an, les chefs d'État africains ont voté pour permettre aux CDC de passer du statut d'institut technique spécialisé de l'UA à celui d'agence de santé publique. Les CDC africains fonctionnaient précédemment comme une division technique de l'UA. Désormais, ils sont financés par l'UA en tant qu'organisation indépendante et agence plus ou moins autonome.

Ce qui donne à l'agence plus d'autorité, de flexibilité et de rapidité pour répondre aux urgences de santé publique. Ce changement donne également plus de pouvoirs au nouveau directeur général. Il rend compte au président en exercice de l'UA et a le pouvoir de convoquer les chefs d'État sur des questions de santé publique, ce qui n'était pas le cas d'un simple directeur qui devait écrire des mémos et les faire examiner par une hiérarchie. Ce qui provoquait des retards dans la réponse aux épidémies par les centres. Mais, le directeur général des CDC peut déployer plus rapidement le personnel pour répondre aux épidémies. Les CDC africains continueront à dépendre de la Commission de l'UA, mais sur une base trimestrielle, de la même manière dont l'Organisation mondiale de la santé dépend des Nations unies.

Médecin expérimenté

Le Dr Jean Kaseya a plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la santé publique au niveau de la République démocratique du Congo (RDC) et sur le plan international. Dans ses nouvelles fonctions, il est chargé de diriger les CDC dans leur quête de sécurité sanitaire mondiale pour la population de toute l'Afrique. Il s'agit notamment de renforcer la surveillance des maladies, de collaborer avec les pays pour consolider les systèmes de santé et de répondre aux urgences sanitaires.

Le nouveau directeur général des CDC Africa a travaillé pendant neuf ans au Fonds des Nations unies pour l'enfance, deux ans à Gavi, l'Alliance du vaccin, ainsi qu'à l'Organisation mondiale de la santé et au gouvernement de la RDC où il a été responsable de la vaccination systématique et conseiller principal de l'ancien président congolais, Laurent-Désiré Kabila. Avant sa nomination, il travaillait pour la Clinton Health Access Initiative, où il a été directeur national principal pour la RDC et chef de l'équipe mondiale pour le travail sur la plateforme africaine de diagnostic sanitaire avec la Banque européenne d'investissement.

Nouveau pacte

Dans le document soumis pour sa candidature et où il expose sa vision, indique le site spécialisé devex.com, le Dr Jean Kaseya évoque ce qu'il appelle « le nouveau pacte », qui vise à instaurer une « nouvelle culture de gestion » au sein de l'organisation, tout en poursuivant la mise en oeuvre du nouvel ordre de santé publique du CDC pour l'Afrique, lancé par son premier dirigeant, le Dr John Nkengasong. Le nouvel ordre de santé publique est ancré dans les principes de l'appropriation continentale de la sécurité sanitaire. Au coeur de son mandat, selon le médecin congolais: « Un Africa CDC techniquement fort, qui compte des experts de premier plan parmi son personnel, qui est adéquatement financé et efficace en matière de budgétisation, qui dispose d'équipes d'intervention rapide fiables sur le terrain en temps de crise, et qui contribue à la construction d'une Afrique résiliente, capable de détecter, de prévenir et de contrôler efficacement les maladies pour la réalisation de la [couverture sanitaire universelle], des ODD et de l'agenda 2063 de l'UA ». Ce dernier, poursuit devex.com, a noté que l'Africa CDC a un grand nombre de postes vacants, des processus administratifs lourds, une gestion financière et logistique faible qui comprend « un manque de contrôles internes, des règles financières et des mécanismes de responsabilité inadéquats, et un processus d'approvisionnement sous-optimal ».

Une taxe pour financer la santé

Le Dr Jean Kaseya a noté qu'en 2020, l'Africa CDC n'a utilisé que 39 % de son budget opérationnel provenant des donateurs, malgré la pandémie de covid-19 en cours et d'autres urgences sanitaires. Il a également écrit que l'Africa CDC souffre d'un manque de responsabilité, fonctionnant actuellement sans plan stratégique ni rapports annuels accessibles au public pour 2021 ou 2022, qui sont nécessaires pour que l'agence tire les leçons de ses erreurs et corrige sa trajectoire. Cette situation, selon le nouveau directeur général, entraîne une perte de confiance dans l'Africa CDC. En outre, pour permettre aux CDC d'accéder à une autonomie financière, le Dr Jean Kaseya aimerait que le continent mette en place une "taxe aérienne africaine" sur les passagers des compagnies aériennes pour financer le soutien sanitaire de l'Africa CDC aux pays. Cette taxe, selon lui, pourrait générer chaque année jusqu'à 300 millions de dollars.

Au cours des cent premiers jours de son mandat, il prévoit de s'entretenir avec les partenaires et le personnel afin de comprendre les besoins, de publier un plan stratégique et d'anciens rapports annuels, dans le but de prendre des décisions pour corriger rapidement les lacunes et restaurer la crédibilité de l'organisation. Il prévoit également d'organiser une réunion de reconstitution des ressources afin de collecter des fonds dans l'espoir de "développer une nouvelle voie de mobilisation des ressources".