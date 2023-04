Congo-Brazzaville: Extension de la ville de Kolwezi - Lancement des travaux d'élaboration du plan local d'aménagement

Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, en présence de Fifi Masuka, vice-gouverneure du Lualaba, a lancé dernièrement les travaux d'élaboration du plan local d'aménagement pour l'extension de la ville de Kolwezi en quatre nouvelles communes.

Les quatre nouvelles communes de Kolwezi à construire porteront les noms de Kasulu, Luilu, commune du fleuve et Musompo. Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, et du programme gouvernemental pour le développement urbain du pays. La province minière du Lualaba entend organiser la cité en prévision de l'explosion démographique à venir. La ville de Kolwezi, son chef-lieu, compte actuellement 570 000 habitants et se veut être un modèle de villes nouvelles durables. C'est dans ce cadre que la gouverneure par intérim, Fifi Masuka, avait sollicité le ministère de l'Aménagement du territoire pour étendre la ville en créant quatre nouvelles communes.

Devant une assemblée de ministres, des élus de la province et d'experts dont ceux de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, elle a renouvelé sa volonté d'entretenir et d'aménager le territoire du Lualaba. Fifi Masuka a aussi exprimé sa foi en la réussite et la concrétisation du projet d'extension de la ville.

Pour sa part, le ministre d'Etat, Guy Loando Mboyo, a rappelé le pilier quatre du programme gouvernemental définissant le rôle de l'aménagement du territoire, à savoir « Doter le pays des outils de planification spatiale ». Pour lui, la migration de la ville de Kolwezi devra se faire conformément aux directives de l'aménagement du territoire. « En demandant au ministère de l'Aménagement du territoire de certifier la qualité des nouvelles villes de la province, la gouverneure a démontré son souci de respecter les lois de notre pays », s'est félicité Guy Loando Mboyo.

Le Lualaba de la province minière à la province aménagée

Accompagné du ministre provincial en charge des Infrastructures, le ministre d'Etat a visité le futur aéroport de Kolwezi qui répond aux normes internationales et permettra à la province d'augmenter sa capacité d'accueil et de gestion de l'espace aérien. Il a également visité la future assemblée provinciale, dont les travaux sont à 90% réalisés. D'autres réalisations en cours ont fait l'objet d'une visite, notamment le nouveau bâtiment de l'hôpital Mwangeji, l'immeuble de la direction des recettes du Lualaba, un collecteur d'eau de pluie permettant la lutte contre les éboulements.

Il ya lieu de souligner que le plan local d'aménagement pour l'extension de la ville de Kolwezi permettra de travailler sur la délimitation et l'aménagement des quatre nouvelles communes, avant leur validation par le ministre de l'Intérieur. La loi sur l'aménagement du territoire sera mise en place avec des OPJ pour constater les éventuelles irrégularités des règles relatives à l'aménagement du territoire. La méthode participative permettra également de travailler en collaboration avec les chefs coutumiers de la région. Des travaux d'élaboration du plan local d'aménagement sur l'exploitation de la ville de Kolwezi seront aussi lancés, tout en renforçant les capacités des cadres et agents de l'Aménagement du territoire et des services sectoriels.