Ile Maurice: Gastro-entérite l Temps pluvieux, transition été-hiver - Attention à votre santé

Du 10 au 16 avril, 865 cas de gastro-entérite ont été enregistrés dans les cinq hôpitaux régionaux. Comparativement aux 912 cas enregistrés lors de la semaine précédente, une légère baisse est notable. Toutefois, si l'on compare ce chiffre aux données de 2022, une hausse des cas est constatée.

En cette période pluvieuse, le Dr Fazil Khodabocus, médecin en santé publique, recommande des précautions. «Il faut continuer à bouillir l'eau avant de la consommer et à se laver les mains régulièrement, avec de l'eau et du savon. Il faut aussi bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Et bien couvrir les aliments pour éviter la contamination par des insectes.» Avec la transition été-hiver et la température qui fluctue, il vaut mieux privilégier les repas fraîchement préparés.

De plus, avec le changement de saison, une hausse des infections respiratoires aiguës est observée, avec 4 568 cas. En cette période, beaucoup de virus sont en circulation, souligne le médecin. Entre autres, l'adénovirus, le rhinovirus et les virus H1N1, H3N2 et B, ainsi que le Covid19 et le Respiratory syncytial virus (RSV), qui cause la bronchiolite chez l'enfant. Le Dr Fazil Khodabocus rappelle que le vaccin contre la grippe met deux semaines pour être efficace et donne une protection sur l'année. Il recommande le vaccin aux personnes à risque face aux complications. Les boissons glacées doivent être évitées à tout prix, précise le médecin.

Il conseille au public de prendre des précautions pour garder l'organisme bien en forme, de manger équilibré et de bien s'hydrater. Enfin, le Dr Fazil Khodabocus souligne : «Il ne faut pas banaliser la gastro-entérite ni les problèmes respiratoires aiguës ; il est primordial de consulter un médecin en cas de symptômes.»