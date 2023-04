Ile Maurice: Litige Maurice-Maldives - le Tribunal de la mer tranchera le vendredi 28 avril

Le litige opposant les Maldives et Maurice sur la revendication sur l'archipel des Chagos devant le Tribunal international du droit de la mer (International Tribunal Law Of the Sea, ITLOS) revient de l'avant.

Selon le site web d'ITLOS, la Chambre spéciale constituée pour connaître le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives dans l'océan Indien rendra son arrêt le vendredi 28 avril, à 11 heures. Ce sera le juge Paik, président de la Chambre spéciale, qui va lire cet arrêt lors d'une session publique de la Chambre spéciale.

En effet, les Maldives qui avaient des revendications sur la ligne de démarcation de sa zone économique exclusive et les Chagos ont changé leur fusil d'épaule. Ce pays a décidé de voter en faveur de Maurice lors du vote de résolution aux Nations unies, alors que lors de la résolution précédente les Maldives avaient voté contre Maurice.

Or ITLOS va lire sa décision au sujet du litige. Suivant les audiences qui se sont tenues en octobre 2022.

Ce changement de position a eu lieu l'an dernier. Les Maldives soutiennent Maurice pour avoir cédé dans les disputes des eaux territoriales. Même si cette nouvelle position en faveur de Maurice a eu des dissensions politiques et des critiques dans ce petit pays.

À savoir que des négociations entre Londres et Port-Louis sont en branle pour trouver des solutions diplomatiques entre les deux pays. Les PM respectifs, Rishi Sunak et Pravind Jugnauth, ont eu des discussions sur la souveraineté de Maurice et des sujets y relatifs à plusieurs occasions, dont les communications ont été faites depuis février dernier.