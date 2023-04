Ile Maurice: Eïd - Entre tradition et modernité

Un doux parfum flotte dans l'air. Chez la famille Suffee, les recettes traditionnelles sucrées côtoient celles qui sont actuelles. Nausine nous invite dans sa cuisine.

La cuisine de Nausine bouillonne. Les préparatifs vont bon train. A l'occa sion de Eid, elle aréquisitionné son mari, sa fille Milhaan et beau-frère Irfan, car «tous doivent mettre la main à la pâte pour que tout soit fin prêt.» La préparation du maspin barfi a débuté mercredi, jeudi toute la famille s'est attelée aux barfi en forme de fleur et aux cupcakes. «Toutes les commandes doivent être prêtes vendredi avant midi parce que vendredi après-midi, je le garde pour moi.» Chez la famille Suffee, à Vale dans le Nord de l'île, la table sera garnie de nombreuses préparations sucrées. Nausine ne fait jamais les choses à moitié. Généreuse dans l'âme, elle régale sa famille et ses hôtes année après année.

«Depuis toute petite, j'aime faire la cuisine. A l'école, c'était une de mes matières préférées et ensuite j'ai pris des cours de cuisine, explique Nausine. Cette année, les maspin barfi et rasmalai cakes sont trendy.» Comme dans toutes les familles, les choses évoluent. De nouvelles saveurs viennent s'ajouter aux anciennes. «La fête a beaucoup changé. Autrefois, on préparait que du vermicelle mais aujourd'hui, nous avons plein de gâteaux qui sont décorés et qu'on offre dans de jolies boîtes», souligne Naseem Chuckun, la belle-mère de Nausine.

Touche personnelle

C'est auprès de sa mère que Nausine a appris la traditionnelle recette de vermicelle. «Mais j'ajoute ma petite touche», lance-t-elle. Nausine est du genre à twister les saveurs et à surprendre ses invités. Elle innove et personnalise ses recettes. Son vermicelle jalda (sec) vaut le détour. «Je le prépare avec du lait et non de l'eau. Je n'ajoute pas de sucre mais je mets du lait condensé.» Le regard approbateur de Naseem prouve que modernité peut savoureusement côtoyer les traditions.

Pour Eid, elle sera sur pied dès 4h30 du matin pour préparer du vermicelle que toute la famille dégustera au retour de la prière. «C'est en famille que nous allons manger le vermicelle et les samoussas avec du thé ou du café. Certaines familles organisent des tea parties avec une variété de mets sucrés-salés.» Et c'est en soirée, après le dîner qu'ils apprécieront les fameux rasmalai cakes. «Après l'incontournable briani, le rasmalai cake sera servi comme dessert.»

«Eski ou pran komann?» Cette question a fait tilt dans sa tête en 2015. Ses voisins appréciant les gâteaux qu'elle partage à l'occasion du ramadan, lui a donné l'idée et la motivation nécessaire pour débuter sa petite entreprise. Avec le temps, le bouche-à-oreille aidant, elle lance sa page Facebook. Naw's Delight est née. «Je n'aurais jamais imaginé que ma passion se transformerait en business.» Nausine Suffee propose des préparations sucrées et salées. La partie salée est congelée. «Dans tout ce que je fais, je mets de l'amour et de la patience. Je ne prends pas de très grosses commandes pour pouvoir assurer la qualité. Tout ce que je livre à mes clients, c'est comme je le prépare pour ma propre famille», déclare Nausine. De sa cuisine sortent samoussa, catless, tikka, half moon, pâtés, brochettes, cheesy chicken et du côté des douceurs : génoise, halwa, rasmalai cake, barfi ou nankhatai.

Savoureux vermicelle

Ingredients :

·1 sachet de vermicelle (1kg)

· 1 tasse de lait liquide

· 2 cuillères à bouche de lait condensé

· 1 pincée de colorant jaune

· 1 bâton de cannelle

· 6 élaïti (cardamome)

· 1 cuillère à bouche de ghee (mantègue)

· Amande et raisin

Preparation :

Mettre le ghee à chauffer dans une casserole et ajouter la cannelle, l'élaïti, les raisins et les amandes. Ensuite, ajouter le lait liquide mélangé à du lait condensé

Ajouter les vermicelles et laisser cuire en remuant continuellement. Ajouter le colorant. A la fin de la cuisson, incorporer une cuillère à bouche de ghee et ensuite, séparer les vermicelles à l'aide d'une fourchette. Vous pouvez également ajouter des pistachio ou des noix de cajou.