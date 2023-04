Ile Maurice: Bar Council - Les explications écrites de Me Rishi Hurdoyal attendues

Si le «Bar Council», par le biais de sa présidente, Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul, affirme qu'aucune date n'a été fixée pour la convocation de Me Rishi Hurdoyal, une source proche du dossier nous explique que les explications de l'avocat seront sollicitées par écrit avant d'entamer toute action.

Pour rappel, le frère du ministre Vikram Hurdoyal fait l'objet d'une plainte du «legal adviser» de l'ICAC, Me Lovendra Nulliah. Ce dernier l'accuse de «...clear attempt to influence me to use my position as Prosecuting Counsel such that the outcome of the case is favourable to the accused», dans le cadre de l'enquête sur les implications de Khalil Ramoly pour blanchiment d'argent.

En effet, Me Lovendra Nulliah, avocat de l'ICAC, a adressé une lettre au Conseil de l'ordre des avocats le 13 avril, dans laquelle il pointe du doigt Me Rishi Hurdoyal qui lui aurait dit «nou dimounn sa, get enn kou ki to kapav fer». Me Hurdoyal, qui n'avait rien à faire à la Financial Crime Division ce jour-là - le 8 mars - semble avoir demandé à l'avocat de l'ICAC d'épargner Noorhossen (Khalil) Ramoly, accusé de blanchiment d'argent. D'ailleurs, Me Nulliah affirme qu'il aurait remarqué la présence de Me Hurdoyal en cour, mais pas comme avocat de Khalil Ramoly (ou de tout autre client), à chaque fois que l'homme d'affaires a été jugé pour blanchiment d'argent.

Nous avons mené notre petite enquête qui nous apprend que Me Hurdoyal ne serait pas à ses premiers démêlés avec le Bar Council. «Il avait écopé d'une reprimand en janvier, dans le sillage d'une plainte adressée par son client qui lui reprochait d'avoir touché des frais, soit une somme d'environ Rs 300 000, sans reçu ou VAT pour rédiger un affidavit alors que c'est à un avoué de le faire», confie une source du Bar Council.

Toutefois, un membre du barreau qui s'occupe du dossier nous explique que, même si le Bar Council a pris connaissance de la lettre de Me Nulliah, une décision ne sera prise que si les explications de Me Rishi Hurdoyal ne sont pas satisfaisantes. «Dans un premier temps, le Bar Council demandera les explications par écrit de Me Hurdoyal. Si le Conseil estime que cette affaire peut être résolue à l'amiable, l'accusateur et Me Hurdoyal seront appelés pour régler le problème. Si celui-ci s'avère grave et que ses explications ne sont pas convaincantes, et dans le cas présent, vu la gravité de cette affaire, il se peut que Me Hurdoyal soit convoqué après sa lettre. Par la suite, on jugera par ses preuves et plaidoiries si une action sera prise contre lui», poursuit notre interlocuteur.

Nous avons aussi essayé d'en savoir plus sur Me Nulliah. Ses confrères, qui semblent être satisfaits de son professionnalisme, confirment que «sé enn bon avoka, bien drwat». «Il n'a jamais eu de convocation devant le Bar Council. Son travail est irréprochable», dit un de ses collègues. Celui-ci ajoute qu'il fait du très bon travail en cour face à ses adversaires, les avocats du privé.