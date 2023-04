Angola: Le ministre Francisco Furtado appelle à un comportement digne et patriotique des jeunes

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, a recommandé, ce vendredi, à Luanda, aux jeunes d'opter pour une conduite digne et patriotique, dans le cadre des normes et lois en vigueur dans le pays.

Francisco Furtado a estimé qu'il était impératif qu'ils adhèrent à cette conduite afin de préserver les conquêtes réalisées dans le pays, en mettant l'accent sur la paix et la réconciliation nationale.

"Comme les jeunes sont les garants de la paix et de la stabilité dans le pays, c'est au sein d'eux que se forgent les leaders qui assurent la continuité des programmes et des stratégies de développement", a déclaré le ministre d'Etat lors d'une conférence qui s'est tenue dans le cadres des festivités des 21 ans de paix et de réconciliation nationale, célébrée le 4 avril.

La recommandation s'étend aux militaires, qui doivent bien exercer les fonctions qui leur sont confiées, afin de renforcer les compétences acquises à l'avenir, en développant la maîtrise militaire et, de cette manière, en permettant à des personnes dignes d'être placées à des niveaux supérieurs.

Il a rappelé que l'avenir de l'Angola dépend des fondations que la génération actuelle est en train de construire, fondamentalement dans le système éducatif, la santé, entre autres.

Dans son discours, Francisco Furtado a évoqué les sacrifices consentis par les Angolais pour accéder à l'indépendance, assurer l'intégrité territoriale et maintenir l'unité nationale.

D'autre part, le ministre d'État a souligné le développement structurel et social du pays, enregistré au cours des 21 dernières années.

Il a souligné des transformations considérables dans divers secteurs d'activité, dont la construction (infrastructures), les secteurs sociaux, sportifs, culturels et économiques.

Le 4 avril 2002, le gouvernement angolais et l'UNITA ont signé le mémorandum d'entente qui a mis fin au conflit armé dans le pays. Cette date est célébrée par les Angolais comme la Journée de la paix et de la réconciliation nationale.