Afrique du Nord: Le Maroc fait volte-face pour la CAN U17 en Algérie

Le Maroc fera le déplacement de l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans. Après avoir laissé planer la perspective d'un boycott, comme au récent Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), le pays aurait changé de position.

Dans un communiqué publié ce vendredi 21 avril, la fédération royale marocaine de football (FRMF) a évoqué une rencontre entre le président de l'institution et les joueurs de la sélection nationale participant à la Coupe d'Afrique des Nations U17. A l'occasion, Fouzi Lekjaa a incité les jeunes joueurs à se battre pour honorer le football marocain à ce rendez-vous continental.

Une rencontre qui donne des signaux forts dans la volonté du Maroc à participer à la compétition prévue du 29 avril au 19 mai en Algérie.

CONFIRMED: Faouzi Lekjaa announces that Atlas Lions U17 will travel to Algeria for TotalEnergies Africa Cup of Nations U17

Lekjaa called on all players to work more seriously and professionally, in scientific ways, and to pay attention to all matters related to their football... pic.twitter.com/gU6JDk1uAw

-- MVN_EN | 🇲🇦 Football News (@MVN_EN) April 21, 2023

Cette position contraste bien avec celle affichée il y a quelques mois à l'occasion du Championnat d'Afrique des Nations organisé en Algérie. En raison de la fermeture de l'espace aérien entre les deux pays prononcée par l'Algérie et du refus du Maroc de se rendre chez son voisin en passant par un pays tiers, les Lions de l'Atlas locaux, double champions en titre du CHAN avaient décidé le 13 janvier de boycotter l'évènement sportif. Son absence a fait jaser mais n'a pas empêché la tenue de la compétition avec le sacre du Sénégal.

La Coupe du monde, l'élément qui change tout ?

A la suite de ce boycott, Fouzi Lekjaa avait laissé planer la perspective de l'absence des U17 à la compétition organisée une nouvelle fois en Algérie, si la situation ne s'améliorait pas. Depuis, rien n'a bougé entre les deux pays.

Mais en restant fixé sur sa position, le Maroc craint de rater une nouvelle opportunité de faire progresser sa jeune génération de joueurs. En boycottant cette CAN, le Maroc ratera l'occasion de se qualifier à la Coupe du monde de la catégorie. Vendredi, le président de la FRMF a d'ailleurs rappelé aux jeunes joueurs, son importance.

Le Maroc est logé dans le groupe B aux côtés des sélections du Nigeria, d'Afrique du Sud et de la Zambie. Lors de la précédente édition organisée en 2019, le pays s'était fait éliminer dès la phase de groupes. Pour 2023, les Marocains rêvent grand, pourquoi pas, un succès retentissant en terre algérienne.