Angola: L'ambassadeur espagnol pour le renforcement de la coopération entre l'Angola et l'Espagne

Luanda — L'ambassadeur d'Espagne en Angola, Manuel Lobo, a qualifié, ce samedi, à Luanda, de bonnes les données économiques et commerciales entre les deux pays, prédisant une amélioration dans un proche avenir.

Le diplomate s'exprimait à l'ouverture du Forum Angola/Espagne, ayant révélé qu'en 2022, les importations depuis l'Espagne/Angola avaient atteint 260 millions d'euros, tandis que les exportations s'élevaient à 1 260 millions, un chiffre qu'il juge insuffisant.

Selon l'ambassadeur, les investissements espagnols en Angola s'élèvent à près de 345 millions d'euros.

"Il est évident que la plus grande importation est le pétrole et le gaz de l'Angola vers l'Espagne et, dans le sens inverse, les importations sont les équipements industriels, les produits alimentaires et les machines", a souligné le diplomate.

Il a reconnu un renforcement des liens, soulignant la visite du Président de la République, João Lourenço, au Royaume d'Espagne en 2021, ainsi que la visite du Roi d'Espagne en Angola en février dernier.

Pour le diplomate espagnol, il peut clairement y avoir d'autres investissements, mais il estime que les signes sont bons pour accroître la collaboration.

Manuel Lobo a fait savoir qu'il y avait environ 40 entreprises espagnoles installées en Angola et près de 35 qui collaborent depuis l'Espagne.

Il en a profité pour remercier le gouvernement angolais et la TAAG d'avoir établi, en 2022, une liaison aérienne directe Luanda/Madrid.

L'ambassadeur d'Espagne a appelé les hommes d'affaires angolais à considérer l'Espagne comme un pays intéressant pour faire des affaires.

"Nous ne voulons pas seulement une collaboration politique, mais aussi dans la lutte contre le changement climatique, la promotion de la paix et de la sécurité, la défense des droits de l'homme et l'égalité des sexes", a-t-il déclaré.

À son tour, le vice-gouverneur de Luanda pour la zone économique, Gilson Carmelino, a réitéré que l'amitié entre les deux pays était historique, c'est pourquoi elle est destinée à se renforcer encore plus avec un plus grand nombre d'entreprises espagnoles en Angola et vice versa.

Le Forum Angola - Espagne a été organisé par deux hommes d'affaires angolais, Oreano Manuel et Cláudio Reginaldo, et une professeure d'espagnol, Marta Bickel.

La première édition du forum a réuni environ 40 hommes d'affaires angolais et 20 hommes d'affaires espagnols qui ont débattu des sujets sur la santé, l'agriculture et l'environnement.