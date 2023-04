Burkina Faso: Lanting forum 2023 - La modernisation chinoise au centre des échanges

Pékin en Chine — Le « Lanting forum » s'est tenu le vendredi 21 avril 2023 à Shanghai en Chine sur le thème : « La modernisation chinoise et le monde ». Il a été l'occasion pour les participants de discuter de l'apport de la modernisation chinoise au monde.

Jadis pauvre et arriérée, la Chine est aujourd'hui la deuxième économie mondiale et le premier pays en termes de commerce de marchandises, de réserve de devises et d'industrie manufacturière avec les plus grands systèmes d'éducation obligatoire, de protection sociale et de santé au monde.

Mais comment l'Empire du milieu a pu faire un aussi grand pas en seulement quelques décennies ? La réponse à cette question est en lien étroit avec le concept de modernisation chinoise qui a été la clé principale utilisée par le peuple chinois pour atteindre ce niveau de développement.

Pour les autorités chinoises, ce concept peut inspirer plusieurs pays en développement qui sont encore entrain de chercher la voie du développement. C'est pourquoi ils multiplient les occasions d'échanges et de partage autour de ce concept afin de permettre au monde entier d'en tirer le plus grand bénéfice.

Cette notion était au coeur du Lanting forum 2023 qui a eu lieu le vendredi 21 avril 2023 à Shanghai en Chine. La rencontre a réuni des dignitaires étrangers, des experts et universitaires prestigieux, des chefs d'entreprise, des envoyés diplomatiques étrangers, des représentants d'organisations internationales en Chine et des représentants des médias internationaux.

Elle a permis des échanges approfondis sur le concept de modernisation chinoise et ce qu'elle peut apporter au monde.

Aux dires du ministre chinois des affaires étrangères chinois, la modernisation chinoise est une modernisation socialiste poursuivie sous la direction du Parti communiste chinois (PCC). Elle contient des éléments communs aux processus de modernisation de tous les pays, mais se caractérise davantage par des caractéristiques propres au contexte chinois. Au nombre de ces caractéristiques, il a noté que la modernisation chinoise est d'abord celle d'une immense population.

De ce qu'il a dit, depuis le lancement de la réforme et de l'ouverture il y a plus de 40 ans, le gouvernement chinois a sorti plus de 800 millions de personnes de la pauvreté et fait entrer plus de 400 millions de Chinois au groupe à revenu intermédiaire. Ce qui signifie selon lui que la modernisation chinoise vise avant tout une prospérité commune.

« La modernisation ne devrait pas rendre les riches plus riches ou les pauvres plus pauvres. Elle ne devrait pas non plus se mettre au service d'une minorité de pays ou de personnes », a-t-il estimé.

Plus de 3000 projets de coopération

Il en veut pour preuve l'Initiative « la Ceinture et la Route » et l'Initiative pour le développement mondial qui sont des biens publics proposés par la Chine à la communauté internationale et des plateformes ouvertes pour réaliser le développement partagé et la prospérité commune.

Depuis son lancement il y a 10 ans, a confié le diplomate chinois, l'Initiative « la Ceinture et la Route » a donné lieu à plus de 3 000 projets de coopération, stimulé près de 1 000 milliards de dollars américains d'investissements, créé 420 000 emplois pour les pays partenaires et transformé en réalité les rêves de nombreux peuples d'avoir des chemins de fer et des ponts et de sortir de la pauvreté.

La modernisation chinoise vise par ailleurs l'avancement matériel et culturel-éthique. Pour les autorités chinoises, la modernisation ne signifie nullement le déclin de vieilles civilisations, mais la renaissance des cultures traditionnelles.

C'est pourquoi, le Président chinois Xi Jinping a mis en place l'Initiative pour les civilisations dans le monde, préconisant l'importance de la transmission et du renouvellement des civilisations, le respect de la diversité des civilisations dans le monde ainsi que l'attachement à l'égalité, à l'inspiration mutuelle, au dialogue et à l'inclusion entre les civilisations.

La modernisation chinoise rime avec une harmonie entre l'humanité et la nature. Comme l'a indiqué Xi Jinping, les eaux limpides et les montagnes vertes valent leur pesant d'or. Déterminée à assumer ses responsabilités en matière de protection environnementale et de lutte contre le changement climatique, la Chine, a rappelé Qin Gang, est championne mondiale dans bien des domaines avec la première superficie de forêts plantées représentant un quart du total mondial.

L'Empire du milieu est par ailleurs numéro 1 de la production et de l'utilisation d'énergies renouvelables. Le ministre des Affaires étrangères chinois a surtout rappelé que la modernisation de la Chine est un développement pacifique.

« Le développement de la Chine ne vise pas à lui permettre de dicter sa loi. La recherche de l'hégémonie n'existe jamais dans le dictionnaire de la culture chinoise quel que soit le niveau de développement du pays », a-t-il indiqué.

Poursuivant, il a souligné que la non-résignation devant l'hégémonisme fait le caractère de la diplomatie chinoise. « La Chine est jusqu'ici le seul pays dans le monde à avoir inscrit dans sa Constitution la poursuite de la voie du développement pacifique », a-t-il rappelé.

Une importance globale

De l'avis de Qin Gang, la modernisation chinoise a une grande importance globale car elle offre des solutions à de nombreux défis auxquels est confronté le développement humain. Il constitue selon lui une importante source d'inspiration pour le monde, en particulier pour les pays en développement.

Et ce n'est pas le ministre gambien des affaires étrangères Mamadou Tangara qui en dira le contraire. Pour lui, la République populaire de Chine est une lueur d'espoir pour les pays en développement et symbolise la vérité que l'humanité a un avenir partagé et que la collaboration, la coopération et l'unité sont indispensables à la prospérité mondiale.

Il a salué la tenue de ce forum qui est la bonne plate-forme pour examiner collectivement les questions fondamentales du système mondial contemporain et les effets positifs en cascade des efforts pour réaliser un rêve chinois. De son avis, l'histoire de la Chine inspire de nombreux pays en développement à rechercher leur propre formule pour réduire la pauvreté et promouvoir leur développement économique et leur prospérité respectifs.

« Aucune civilisation n'est supérieure à l'autre », a-t-il insisté notant que chaque civilisation offre un grand cadeau au monde.

À en croire M. Tangara, les efforts de modernisation réussis et les réalisations de la Chine ont mis en lumière le fait qu'il existe plusieurs façons de parvenir à la modernisation et que chaque nation a un droit inaliénable à son style de modernisation.

« Il n'y a pas de modèle ni de norme unique pour la modernisation. Il existe des possibilités de rendre la gouvernance mondiale plus juste et plus équitable et de travailler avec toutes les nations pour créer un avenir meilleur pour l'humanité », a-t-il estimé.

Le Président Xi Jinping a adressé une lettre de félicitations au Lanting forum sur « la modernisation à la chinoise et le monde ». Il a indiqué que réaliser la modernisation était une aspiration constante que poursuivait le peuple chinois depuis les temps modernes, et aussi une aspiration commune de tous les peuples du monde.

Pour se moderniser, a-t-il dit, un pays doit non seulement suivre les règles générales, mais aussi et surtout prendre en compte ses réalités nationales et valoriser ses propres caractéristiques.