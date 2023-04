Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Belgique, Ecosse, Italie, Malte, Portugal et Turquie)

Allemagne, 29e journée, 1re division

Sans Sylver Ganvoula, absent du groupe pour le sixième match consécutif, Bochum coule à domicile face à Wolfsburg (1-5). Bochum est 15e et premier non-relégable.

Rappelons que l'international congolais (15 apparitions, 222 minutes de jeu) est en fin de contrat en juin prochain.

Belgique, 34e et dernière journée, 1re division

Clap de fin pour les Métallos de Seraing, déjà relégués en deuxième division avant cet ultime match nul face à Westerlo (1-1). Morgan Poaty, parti rejoindre son épouse qui doit accoucher dans le sud-ouest de la France, n'était pas présent pour ce dernier match et a annoncé dans la presse locale qu'il ne porterait plus le maillot des Métallos, après deux saisons, 68 matches, 3 buts et 2 passes décisives.

Il doit désormais s'entretenir physiquement pendant plus d'un mois pour être compétitif en cas de convocation lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Si la hache de guerre est enterrée, d'ici-là, entre les Diables rouges et le ministre des Sports.

Ecosse, 33e journée, 1re division

Longtemps dernier, Dundee United poursuit sa remontée au classement après son succès 2-0 face à Livingstone (2-0). Loïck Ayina, aligné axe droit, a été averti à la 58e, alors que Dylan Bahamboula est resté sur le banc.

Après des débuts balbutiants, le défenseur de 20 ans, prêté par les Anglais d'Huddersfield, vient d'enchaîner six titularisations pour 2 nuls, 1 défaite et 3 victoires de rang.

Italie, 34e journée, 2e division

Parme bat Cagliari 2-1. Sans Gabriel Charpentier, resté sur le banc, mais avec Antoine Makoumbou, remplacé à la 68e.

Mate, 26e journée, 1re division

Balzan bat Birkirkara 2-1. Avec Delvin Ndinga titulaire.

Mosta s'impose sur le même score face à Santa Lucia (2-1). Fodé Doré est entré à la 67e, à 1-1.

Avec 46 points chacun, Mosta est 4e devant Balzan, 6e.

Portugal, 29e journée, 1re division

Vainqueur 3-2 de Rio Ave, Boavista a quasiment validé son maintien, avec désormais 15 points d'avance sur le premier relégable à cinq journées de la fin du championnat. Titulaire, Gaïus Makouta a joué toute la rencontre au poste de relayeur (et pas comme excentré ou ailier, comme trop souvent en sélection).

Turquie, 31e journée, 1re division

Deuxième défaite de la semaine pour Umraniyespor, défait à domicile par Besiktas (0-2). Titulaire, Durel Avounou a été sorti à la pause, à 0-1.