Afrique du Sud/Algérie: Ligue des champions CAF (Quarts aller) - Le Mamelodi Sundowns écrase le CR Bélouidad en Algérie

Le Mamelodi Sundowns sans pitié contre le CR Bélouizdad. En déplacement sur le terrain du club algérien ce samedi à l'occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions CAF, le club sud-africain l'a emporté sur le score sans appel de 4-1.

Peter Shalulile ouvre très tôt le score pour Sundowns à la 6e minute. Il sera imité à la 20e par Neo Maema qui porte le score à 2-0. Sonné, le CR Bélouizdad réagit et réduit le score avant la mi-temps par Miloud Rebiaï (45+3). 2-1, score à la pause.

Au retour des vestiaires, Peter Shalulile s'offre un doublé à la 51e minute. Dépassé, Bélouizdad encaisse un quatrième but dans le temps additionnel, oeuvre de Cassius Mailula (90+2).

Avec cette victoire à l'extérieur, le Mamelodi Sundowns, très en forme depuis le début de la compétition, a quasiment les deux pieds en demi-finale. Rendez-vous dans une semaine pour le match retour.

An emphatic performance in Algeria sees Bafana Ba Style get back to winning ways! Time to switch our focus to the next one! 👆

CR Belouizdad (45+3' Rebiai) 1⃣-4⃣ Mamelodi Sundowns (6', 51' Shalulile, 20' Maema, 90+2' Mailula)#Sundowns #DownsLive #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/wlV8KkpKMO

-- Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) April 22, 2023