Congo-Kinshasa: Ligue 1/ Marseille - Chancel Mbemba « part à la guerre » contre l'Olympique Lyonnais

Actuellement deuxième de Ligue 1 avec 64 points, soit un seul point d'avance sur le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille n'a pas droit à l'erreur dimanche contre l'Olympique Lyonnais, à l'occasion de la 32e journée.

Conscient qu'une défaite pourrait mettre en danger sa deuxième place au profit des Sang et Or et même permettre à l'AS Monaco de prendre la troisième place, Chancel Mbemba considère ce match comme une guerre.

« C'est un match très important pour nous, pour le club, pour les supporters. Cela fait un moment qu'on ne gagne pas là-bas. 400 supporters seront au stade. Pour nous, c'est peu mais on n'a pas le choix. C'est dommage. Mais on part à la guerre », a lancé le défenseur congolais ce vendredi en conférence de presse.

« Ce ne sera pas facile. (...) J'ai regardé des matchs de Lyon. C'est une très belle équipe. On prépare chaque match, dans notre coin. C'est très important pour nous. Le plus important, c'est de sortir notre cartouche sur le terrain », a ajouté l'ancien joueur de Newcastle et du FC Porto.

L'OL et l'OM s'affronte dimanche soir, en match de clôture de la 32e journée.