Manchester City a réalisé une prestation convaincante en demi-finale de la FA Cup contre Sheffield United en s'imposant 3-0. Mais c'est surtout l'Algérien Riyad Mahrez qui a fait parler de lui en inscrivant un triplé décisif (43e sp, 61e et 66e) pour offrir à son équipe une place en finale. Grâce à cette victoire, les hommes de Pep Guardiola sont en lice pour un triplé historique, avec le championnat d'Angleterre et la Ligue des champions encore en jeu.

Malgré une entame de match difficile et une occasion manquée par Sheffield dès la première minute, Manchester City a rapidement pris le dessus sur son adversaire. Le pénalty obtenu juste avant la pause par Riyad Mahrez a permis aux Cityzens d'ouvrir le score et de prendre le contrôle du match. En deuxième période, l'Algérien a réalisé un véritable récital, avec deux superbes buts inscrits en quelques minutes seulement.

Cette performance de Riyad Mahrez est une preuve de plus de son importance dans l'équipe de Pep Guardiola. Titulaire à plusieurs reprises cette saison, l'ailier algérien a déjà inscrit 13 buts en championnat et en coupe. Avec sa technique, sa vitesse et sa précision, il est un véritable atout pour son équipe et pourrait bien être l'un des héros de la finale de la FA Cup le 3 juin prochain.

Reste maintenant à savoir qui sera l'adversaire de Manchester City en finale. Ce sera soit leurs voisins de Manchester United, soit Brighton, qui s'affrontent dimanche. En 2019, les Cityzens avaient facilement remporté la finale de la FA Cup contre Watford 6-0. Mais cette fois-ci, ils devront se méfier de leur adversaire et compter une nouvelle fois sur la magie de Riyad Mahrez pour l'emporter.