Cote d'Ivoire: CNAM - Bamba Karim remet les cartes aux membres de la communauté libanaise

La cérémonie de remise des cartes CMU aux bénéficiaires s'est déroulée le jeudi 06 avril 2023 au siège de la Communauté libanaise sise à Marcory, en présence du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de M. Dakhlallah Mohamad, président par intérim de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire.

Le directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) a procédé à la remise symbolique de 3 500 cartes CMU aux ressortissants de la Communauté libanaise.

Forte de plus de 100 000 membres, la communauté libanaise enregistre à ce jour 3 500 personnes enrôlées à la Couverture Maladie Universelle (CMU). Un effectif qui va sans doute progressivement se bonifier quand on sait qu'il ne reflète que le résultat du démarrage de cette vaste campagne d'enrôlement à la CMU.

« C'est une entrée en matière et nous allons continuer cette vaste campagne d'enrôlement à la CMU de la Communauté libanaise. Par ce geste à haute portée symbolique, vous démontrez l'exemple au monde entier que vous êtes ici, chez vous. Merci beaucoup pour cet acte de solidarité », a encouragé le Directeur Général de la CNAM. M. Bamba Karim a poursuivi ses propos, en précisant que « La CMU repose sur le principe de la solidarité. Nous n'allons peut-être pas tous utiliser notre carte CMU, mais nous cotisons pour que la grande majorité puisse en bénéficier », a-t-il insisté.

Réitérant ses félicitations à la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire, le Directeur Général de la CNAM a annoncé que bientôt un dispositif d'enrôlement in situ à la CMU sera installé au Bureau de la Communauté libanaise. Et cela, pour faciliter la tâche aux requérants, mais surtout stimuler un plus grand nombre de personnes à posséder sa carte CMU dans les plus brefs délais.

Cette promesse du Directeur général de la CMU a été chaleureusement accueillie par M. Dakhlallah Mohamad, président par intérim de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Pour lui, l'enrôlement à la CMU s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'Etat Ivoirien. Le président de la République, SEM Alassane Ouattara, a-t-il tenu à rappeler, ne ménage aucun effort pour offrir aux populations résidentes en Côte d'Ivoire, l'accès à des soins de santé de qualité et à moindre coût. Et dans cette dynamique, il a invité toute la population à se faire enrôler. « Répondant donc à cet appel lancé par notre Président, nous avons pris l'engagement de faire enrôler tous les membres de notre communauté à la CMU », a-t-il soutenu. L'émissaire du Liban a salué l'engagement du premier responsable de la CNAM, M. Bamba Karim pour sa disponibilité et son engagement à mettre en oeuvre, appuyé en cela par une dynamique équipe, la mission à lui confiée par le Président de la République, SEM Alassane Ouattara.

« Merci M. Bamba Karim pour vos efforts soutenus en faveur du bien-être des populations et en particulier de la communauté libanaise », a-t-il félicité.

A l'issue de la remise symbolique des cartes CMU aux bénéficiaires, Mme Zenab Amal, une récipiendaire a exprimé sa joie : « Je remercie la CNAM et surtout le gouvernement ivoirien pour ce geste symbolique de solidarité envers nous », a-t-elle témoigné.