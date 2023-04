Tunisie: Ligue des champions | L'Espérance ST bat la JS Kabylie (1-0)

L'Espérance sportive de Tunis a mis un pied en demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique de football, à la faveur de sa courte victoire acquise aux dépens de la formation algérienne de la Jeunesse sportive de Kabylie (1-0), en quart de finale aller de la compétition, disputé vendredi soir, au stade 5 juillet 1965 d'Alger.

L'unique but du match était signé Mohamed Ali Ben Hammouda à la 53e.

La manche retour aura lieu samedi prochain au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Ce soir, l'occasion était donnée aux fervents fans de football dans le continent d'assister à un nouveau chaud derby maghrébin.

En première période, les sang et or avaient dominé le débat, parvenant à poser son rythme et son jeu assez rapidement.

Pourtant, de prime abord les canaris avaient exercé un pressing haut afin d'empêcher les tunisiens de remonter facilement leurs balles et de construire leurs actions.

On assistait de ce fait à de longs échanges du ballon dans l'axe de la défense espérantiste avant que Meriah et compagnie ne trouvaient plus aisément les issues pour faire parvenir la balle aux milieux du terrain notamment le marocain Sabir Bougrine et Mohamed Ali Ben Romdhane, auxquels revenait la tâche d'amorcer les offensives.

Les protégés du coach Nabil Maaloul, parvenaient toutefois, tant bien que mal à entreprendre de belles manoeuves, mais butaient à chaque fois sur une solide défense kabyle.

Les algériens qui se présentaient comme un adversaire coriace au vu de son parcours en phase de poules, jouait les contres et poussait le gardien tunisien Ben Chérifia à s'illustrer pour la première fois du match à la 28e sur un contre rapide et une forte frappe à bout portant de Ben Mechra.

Cette action, l'unique vraie action dangereuse de la première mi-temps intervenait après une séquence de contestation des algériens qui revendiquaient une minute auparavant un penalty non accordé par l'arbitre égyptien.

La seconde période apportait du nouveau: alors que les algériens se montraient plus dangereux, sur une action qui paraissait anodine, Hamdou El Houni jouait une touche à l'adresse de Mohamed Ali Ben Hammouda qui défait de tout marquage trompait facilement le gardien algérien et permettait aux siens de mener au score dès la 53e. La défense kabyle était comme hypnotisée.

Après l'ouverture du score, Maaloul songeait rapidement à conserver ce court avantage en lançant à la 63e Raed Fedaa à la place de Bougrine pour stopper un flan droit algérien devenu très actif.

Et malgré une réaction des canaris dans un sursaut d'orgueil, les quelques tentatives algériennes opérées demeuraient stériles face à un excellent déploiement défensif espérantiste.

Les sang et or Mehri et Ben Ayed faisaient leur entrée en jeu à la 81e à la place du buteur Ben Hammouda et Saddem Ben Aziza.

De son côté, le coach algérien jouaient lui aussi ses dernières cartes dans le dessein de renverser la vapeur à quelques minutes du dénouement de cette première manche disputée dans leur fief.

Les cinq dernières minutes du match étaient les plus difficiles pour les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Romdhane avec des offensives algériennes à profusion plus dangereuses les unes que les autres, mais Ben Cherifia jouait parfaitement son rôle de dernier bouclier de protection des sang et or.

L'arbitre égyptien ajoutait six minutes de temps additionnel qui ne changeaient rien à la donne. l'Espérance l'emporte 1-0 à Alger.