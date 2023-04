Afrique: Coupe de la Confédération - Quarts ouverts pour équipes en manque de trophée

Des équipes à la poursuite de leur gloire passée, des nouveaux riches, et des jeunes loups aux dents longues, le tableau des quarts de finales de la Coupe de la Confédération est très ouvert. Et ce ne sont pas les prétendants à la victoire finale qui manquent parmi les huit équipes de huit pays différents.

Il faut remonter à l'édition 2005 pour voir le nom d'un ancien vainqueur (Far Rabat) de la Coupe de la Confédération parmi les huit dernières équipes prétendantes à la victoire finale. Cela démontre encore une fois que la Ligue des champions, plus médiatisée, plus rentable, reste la reine des compétitions africaines de clubs. En attendant la « révolution » avec le lancement de la Super Ligue en septembre, l'ancienne Coupe de la CFA continue d'être la vitrine d'équipes qui tentent de recomposer leur passé et des nouvelles qui veulent incarner le futur.

Le Far Rabat s'annonce donc un peu comme le favori à la victoire finale, renforcé par son passé de vainqueur et sa dynamique dans le championnat du Maroc, où il est leader devant le Wydad et le Fus Rabat. Les Marocains se rendent en Algérie pour y défier l'Usma.

Pyramids et Young Africans ambitieux

Plus que le Far, l'Asec Mimosas est à la recherche de son lustre d'antan en Afrique. Vainqueurs de la Ligue des champions en 1998, les Ivoiriens ont l'ambition de soulever un autre trophée continental. D'autant qu'ils restent plus que jamais les patrons de la Ligue 1 ivoirienne avec 28 titres de champions (un record) et une place actuelle de leader. L'Asec se rendra en Tunisie pour son quart de finale aller face à l'Us Monastir, un des plus vieux clubs de Tunisie, mais qui n'a jamais remporté le championnat national et ni brillé en coupes africaines.

Derrière le Far et l'Asec, Pyramids FC et Youngs Africa nourrissent de grandes ambitions. Le club égyptien, bâti à coups de millions, et qui n'a intégré le championnat local qu'en 2017, veut sortir de l'ombre des historiques Al Ahly et Zamalek. Battu en finale de la Coupe de la confédération en 2020 par la RS Berkane (0-1), les Égyptiens ont fini derrière le Far en match de poules et vont défier les Sud-Africains de Marumo Gallants qui leur ressemblent beaucoup. La formation de Polokwane a en effet été fondée en 2021, mais a évolué directement en première division puisqu'elle avait repris la licence de TTM-FC. Elle s'est qualifiée en Coupe de la Confédération après avoir perdu la finale de la Coupe d'Afrique du Sud face à Mamelodi Sundowns, qui a remporté également le championnat.

Actuellement 13e de la South African Premier Division, Marumo Gallants a terminé leader de sa poule devant l'Usm Alger.

Le dernier quart de finale va opposer les Tanzaniens de Youngs Africa aux Nigérians de Rivers United. Les premiers ont été reversés de la Ligue des champions après leur élimination en 16e de finale. Ils ont dominé leur poule devant des équipes comme le Real Bamako ou le TP Mazembe. En face, Rivers United, champions de Nigeria pour la première fois en 2022, ne part pas avec la faveur des pronostics. Même si sa victoire éclatante en poule face à l'Asec (3-0) constitue une belle ligne sur son CV africain.

Le programme des quarts :

Dimanche 23 avril (en temps universel)

13h Rivers Utd (Nigeria) -Young Africans (Tanzanie)

16h Pyramids (Égypte) - Marumo Gallants (Afrique du Sud)

16h US Monastir (Tunisie) - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)

19h USM Alger (Algérie) - FAR Rabat (Maroc)

Coupe de la Confédération: le calendrier et les résultats de l'édition 2022-2023