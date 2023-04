Ethiopie: 'Le succès du processus de paix est dû en grande partie à Abiy' - Obasanjo

Addis Ababa le — "Le succès du processus de paix est dû en grande partie au leadership de son excellence le Dr Abiy, pour sa fermeté et les mesures audacieuses qu'il a prises dans l'intérêt de la paix", a déclaré le Haut représentant de l'Union africaine (UA) pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, ancien président nigérian.

Un programme sur le thème "Assez de guerre, soutenons la paix" a été organisé pour honorer et reconnaître ceux qui ont contribué à faire de l'accord de paix de Pretoria une réalité.

Le Haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, a déclaré à cette occasion : "Nous saluons vraiment vos efforts ; bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas mentionner la bravoure des dirigeants du TPLF".

La paix est toujours un processus de collaboration à atteindre et à maintenir, a-t-il déclaré, et il a ajouté que le succès du processus de paix éthiopien a une dette de gratitude envers beaucoup d'autres, y compris l'UA et ses organes, le peuple et le gouvernement de l'Afrique du Sud.

Le haut représentant de l'UA a souligné que "depuis le déploiement du mécanisme de contrôle, de vérification et de conformité pour surveiller la mise en oeuvre de l'accord de cessation des hostilités, nous continuons à enregistrer des progrès sur le terrain, grâce à la volonté des parties et de l'ensemble de la population".

Selon lui, il est impératif de continuer à fournir le soutien nécessaire au mécanisme de contrôle, de vérification et de conformité afin d'exploiter ces progrès et de maintenir l'élan.

Après la remise des armes lourdes, l'étape suivante est la démobilisation, a souligné M. Obasanjo, qui a développé "la question des armes légères et de petit calibre... la réinstallation complète des combattants dans des sites désignés, la reprise des écoles, des transports publics et des services de santé deviendront le centre de l'attention et seront essentiels au succès du processus de mise en oeuvre de l'accord de cessation de l'hostilité".

Il est important que l'élan ne soit pas perdu dans la mise en oeuvre de l'accord de cessation des hostilités en raison de notre position sur les questions politiques, a-t-il déclaré, et il a souligné : "Il est donc important que le dialogue politique commence de toute urgence afin que le peuple éthiopien puisse définir son avenir ensemble et s'assurer qu'il ne se fera plus jamais la guerre".

Le haut représentant a exhorté tout le monde à réaffirmer son engagement en faveur de la paix et à travailler avec le gouvernement et le peuple éthiopiens pour réparer les dommages causés par cette terrible guerre.

M. Obasanjo a invité tout le monde à continuer à coopérer et à soutenir l'UA qui accompagne l'Éthiopie sur la voie de la réconciliation, de la réhabilitation, de la reconstruction, de la paix durable et du développement.

En outre, il a déclaré : "J'ai beaucoup d'espoir pour l'unité, la paix, la sécurité, la stabilité, le développement et le progrès de ce pays en tant que l'une des principales nations (...) d'Afrique dans l'avenir qui s'annonce. Vous avez ce qu'il faut pour occuper cette position".