Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Avril 2023

Mali : Attaque terroriste à Sévaré- Les précisions du gouvernement

Le Gouvernement de la Transition informe l'opinion que depuis quelques jours, il est constaté un regain d'incidents terroristes perfides dont le plus récent a été la tentative d'attaque complexe contre la zone aéroportuaire de Sevaré avec des véhicules kamikazes, aujourd'hui le 22 Avril 2023 à 05h30. Grâce à la détermination légendaire de nos vaillantes Forces Armées, opérant exclusivement avec leurs moyens, les assaillants ont été mis en déroute avec la neutralisation de 28 terroristes. Au cours de l'incident, la déflagration ayant entraîné l'effondrement de quelques maisons, a fait 10 morts et 61 blessés, tous des civils. Le même jour, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont détruit respectivement un sanctuaire terroriste à Mourdiah, puis neutralisé une soixantaine de terroristes à Boni, lorsqu'ils coordonnaient des attaques contre les populations et les FAMa. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Filière coton- Une mission de sensibilisation sillonne le bassin cotonnier

En prélude de la campagne 2023-2024, et en vue de lutter efficacement contre les Jassides (insectes ravageurs), s’est tenu du 16 au 21 avril 2023, dans le bassin cotonnier, une mission de sensibilisation des producteurs de coton. Cette mission avait pour objectif de sensibiliser et de remobiliser les producteurs de coton en vue d’une relance de la production cotonnière. Organisé par le Conseil du Coton et de l’Anacarde, et INTERCOTON ; dix équipes composées du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, du Conseil du Coton et de l’Anacarde, de INTERCOTON et de ses familles membres (les sociétés cotonnières et la Fédération des producteurs ; ont sillonnés 51 localités reparties sur l’étendue de la zone de production du coton. (Source : abidjan.net)

Guinée : Armée- Radié, le colonel Mamadou Alpha Barry décide de « contre-attaquer »…

C’est désormais officiel, le Colonel Mamadou Alpha Barry est définitivement radié des effectifs de l’armée guinéenne, selon un arrêté du ministre de la défense nationale, le Général à la retraite Aboubacar Sidiki Diakité. L’ancien porte-parole du haut commandant de la gendarmerie nationale et 26 autres éléments de l’armée ont été bannis de la grande muette, selon un acte officiel du ministre de la défense en date du 16 mars 2023. Cette annonce tombe alors que l’officier purge une peine de 5 ans de prison dont un an avec sursis. Dès lundi nous ferons un constat d’huissier au niveau de la Cour Suprême parce qu’aucune décision n’est intervenue dans le fond « , a insisté maitre Salifou Béavogui. Colonel Mamadou Alpha Barry a été condamné pour » vol aggravé » et au paiement de 140 millions de francs guinéens en faveur de son plaignant, un opérateur économique.(Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- L’armée neutralise des terroristes en fuite

L’armée burkinabè a fait feu sur des terroristes en fuite vers la frontière malienne, décimant les assaillants et leur importante logistique. Des terroristes, face à la pression des Fds et des Vdp, ont décidé de se replier des frontières du Burkina. C’est le cas d’un groupe sur plusieurs motos et de pickups dans la région du Sahel (zone de Kenou), en partance en territoire malien. Selon nos sources, de grandes opérations se poursuivent dans plusieurs localités du Burkina. Les égarés qui ont rejoint les groupes armés terroristes, ont le choix de déposer immédiatement les armes ou de périr. (Source : Aib)

Sénégal : Politique / Macky Sall : « Il n’existe pas de détenus politiques au Sénégal »

Le président de la République a démenti samedi l’existence au Sénégal de personnes détenues pour des raisons politiques.« Il n’existe pas de détenus politiques au Sénégal. Si je ne tolérais pas tout ce qu’on dit du président de la République, ce serait difficile », a déclaré Macky Sall.Le chef de l’Etat, qui s’exprimait en wolof, était l’invité de l’émission « Yoon Wi » de la radio privée RFM, qui fait partie du groupe médiatique de l’artiste musicien et homme d’affaires Youssou Ndour, également ministre-conseiller à la présidence de la République.« La notion de ‘détenu politique’ est impropre », a-t-il ajouté. Plusieurs militants de l’opposition ont été arrêtés lors de récentes manifestations survenues en marge du procès en diffamation du leader de l’opposition, Ousmane Sonko. Plus de 300 militants de Pastef-Les patriotes ont été arrêtés lors des manifestations qui ont eu lieu en marge du procès, a déclaré le leader de ladite formation politique, Ousmane Sonko. «On viole la loi, on brûle et on pille. Tout individu qui fait cela est arrêté […] Ça n’a rien à voir avec les droits de l’homme. Personne n’est détenu au Sénégal pour ses opinions politiques », a insisté Macky Sall.« Tout Etat a la capacité de défendre ses lois. C’est valable pour l’Etat du Sénégal et les autres Source : adakar.com)

Comores: Diplomatie- Le président Assoumani se dit prêt à dialoguer avec Paris

Le président comorien a déclaré samedi être favorable aux "discussions" avec la France concernant les opérations de lutte contre l'immigration. (Source : africanews)

Kénya : Dans le cadre d’une enquête sur une secte présumée- 21 corps ont été déterrés

Les 21 cadavres ont été retrouvés sur un terrain appartenant au prêcheur Paul Makenzi, arrêté le 14 avril pour avoir demandé à ses disciples de jeûner jusqu’à la mort. Le chef de la police du sous-comté de Malindi, John Kemboi, a déclaré que d'autres tombes peu profondes doivent encore être déterrées. Les travaux de creusement ont commencé vendredi.« Nous ne pouvons pas avoir des gens qui se réveillent un jour au nom d'un appel, pour conduire les gens sur la voie du suicide._Chaque église, chaque mosquée, chaque temple et chaque synagogue doit appartenir à un cadre structuré et enregistré. », a expliqué Khalid Hussein, militant des droits de l'homme chez Haki Africa. Les adeptes ont déclaré qu'ils s'affamaient sur les instructions du pasteur afin de rencontrer Jésus. (Source : africanews)

Tchad : Coup d’Etat raté de décembre 2022- Le président promet de libérer les auteurs

Ils ne pourront être libérés qu’après le verdict du tribunal. Les personnes détenues dans le cadre du coup d’Etat raté de décembre 2022 vont bénéficier de la grâce présidentielle. A l’occasion de l’Aid Al Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, le Président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno s’est prononcé dans ce sens. A la demande du Conseil supérieur des Affaires islamiques (CSAI), le Président de transition fait cette promesse : « Je m’engage devant Dieu et vous à libérer tous les compatriotes inculpés en raison de leur implication dans le coup d’Etat raté du mois de décembre dernier. » (Source : Apanews)

Burundi : En fuite- Bunyoni, l'ancien premier ministre a été arrêté

Les autorités burundaises ont arrêté l'ancien premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni (2020-2022), qui était recherché depuis plusieurs jours. C'est ce qu'a rapporté dimanche la compagnie de radio et de télévision sud-africaine SABC. Le politicien a été placé en garde à vue.Des membres de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi ont rendu visite à M. Bunyoni le 22 avril. "L'ancien premier ministre se porte bien", a déclaré la Commission dans un message publié sur Twitter. "Il n'a pas été soumis à la torture ou à d'autres mauvais traitements depuis son arrestation". Aucun détail sur le lieu de détention de M. Bunyoni n'a été fourni. M. Bunyoni a été démis de ses fonctions de premier ministre le 7 septembre 2022 sur ordre du président burundais Évariste Ndayishimiye. Le politicien a occupé le poste de premier ministre pendant un peu plus de deux ans. M. Ndayishimiye a attribué sa décision au fait que des membres influents du gouvernement de M. Bunyoni préparaient un coup d'État. Depuis lors, cependant, le président n'a jamais révélé les détails de ce qui s'est passé.