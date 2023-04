Burkina Faso: Technologie en santé sexuelle et reproductive - « Joy » une application pour répondre aux besoins des jeunes

L'Association burkinabè pour le bien-être familial (ABBEF) en collaboration avec start-up « Univers » a lancé le jeudi 20 avril 2023 à Ouagadougou une application dénommée « JOY » pour permettre aux adolescents et jeunes d'avoir accès aux services de la santé notamment la santé sexuelle et reproductive.

Devant des organisations de jeunes, des hommes de media, des acteurs de la santé, l'Association burkinabè pour le bien-être familial (ABBEF) a lancé l'application « JOY » pour aider les adolescent(e)s et les jeunes à avoir accès aux services de santé.

«JOY» est une application conçue par le start-up « Univers » avec l'accompagnement de « Family Planning Association of India" (FPAI) et de l'ABBEF. Il s'agit d'une application mobile développée dans l'optique d'apporter une innovation dans le domaine de la santé en général et de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescent(e)s en particulier.

Pour l'ingénieur en intelligence artificielle, Mohamed Bassirou Ouédraogo, promoteur de la plateforme, JOY présente plusieurs avantages. Les jeunes peuvent poser des questions et recevoir les réponses, il y a également des renforcements de capacités offert par JOY. C'est une application en santé et d'apprentissage pour les jeunes. Des cours en ligne avec des spécialistes, des consultations en ligne, l'obtention de carnet électronique, sont entre autres, des avantages de la plateforme mise en place. « La santé est en train de se digitaliser au Burkina Faso et nous avons décidé de proposer notre intelligence artificielle à ce niveau », soutient le jeune ingénieur.

Cette application, renchérit le président de l'ABBEF Saïbou Kaboré, vise à offrir des solutions innovantes par et pour les jeunes afin d'atténuer les défis auxquels ils sont confrontés. « Le lancement constitue une première étape dans le long cheminement de JOY, que nous souhaitons radieux. L'application est amenée à se perfectionner et à grandir grâce à vos nombreux feedbacks. Nous voulons qu'elle soit une application adaptée à nos besoins dans le domaine de la santé en général, et de la santé de la reproduction et des droits humains en particulier », a indiqué M Kaboré.

Les participants se sont intéressés à la sécurité, et à la confidentialité de JOY. Et le promoteur à rassurer que tout est mis en oeuvre pour prendre ces aspects en compte. Joy est téléchargeable sur Play store et l'accès est gratuit.