Afrique: Ligue des champions CAF - Simba surprend le tenant Wydad, Mamelodi dompte Belouizdad

Énorme sensation lors des quarts de finale aller de la Ligue des champions avec la défaite du champion en titre, Wydad Casablanca, en Tanzanie face au Simba SC. Très belle opération de Mamelodi face à Belouizdad, tandis que l'Espérance Tunis s'est imposé sur la pelouse du JSK.

C'est certainement la plus grosse performance de ces quarts de finale aller. Le Simba SC, club tanzanien, au mince pedigree en Afrique, s'est offert le champion en titre, le Wydad Casablanca (1-0). Le club marocain aux trois Ligues des champions et aux cinq finales, a été surpris à Dar es Salam, par le deuxième club le plus titré du pays derrière les Young Africans. L'unique but de la partie a été inscrit à la demi-heure de jeu par l'attaquant congolais Jean Baleke servi par Denis Kibu (30e). Champion d'Afrique sous la direction de l'actuel sélectionneur du Maroc Walid Regragui, le Wydad devra se remobiliser pour éviter une sortie précoce en Ligue des champions. Le match retour aura lieu vendredi prochain au stade Mohamed V qui sera à coup sûr rempli de ses 45 000 supporters.

Peter Shalulile bourreau du CRB

Pour l'Espérance Tunis, la tâche s'annonce moins compliquée pour le retour. Les Tunisiens sont allés en effet s'imposer 1-0 sur la pelouse de Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). Le but de Mohamed Ali Ben Hammouda (54e) constitue un confortable matelas samedi prochain pour l'ESS face à une équipe de la JSK qui aura certainement la tête tournée vers son championnat où il est menacé de relégation.

Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont, eux, fait un grand pas vers les demi-finales avec une belle victoire sur la pelouse du CR Belouizdad (4-1). Les Algériens ont été victimes d'un ouragan venu de la Namibie en la personne de Peter Shalulile auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Le Brave Warrior a ouvert le score (6e), a servi son coéquipier Neo Maema (20e) pour le deuxième but, et a creusé de nouveau l'écart (51e) après la réduction du score de Belouizdad par Miloud Rebiai (45+2). Cassius Mailula a mis fin au suspense (90e) deux minutes après la sortie de... Peter Shalulile.

Dans le dernier quart, Al Ahly, mal en point lors des matches de poules avec une qualification lors de la dernière journée, s'est offert le Raja Casablanca (2-0), qui était invaincu cette saison en Ligue des champions. Il faut croire que le recordman des victoires en Ligue des champions (10 titres) retrouve une seconde jeunesse quand l'odeur du dernier carré et de la finale commence à sentir. Al Ahly tentera de confirmer son succès dans une semaine à Casablanca et de valider sa 5e qualification en demi-finale lors des six dernières éditions.

Les matches retour se joueront les 28 et 29 avril prochains.

Les résultats des quarts de finales aller

JS Kabylie (Algérie)- ES Tunis (Tunisie) 0-1

Simba SC (Tanzanie)- Wydad Casablanca (Maroc) 1-0

Al Ahly SC (Égypte)- Raja Casablanca (Maroc) 1-0

CR Belouizdad (Algérie)- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 1-3