Cameroun: Anniversaire de mariage - Paul et Chantal Biya pour le meilleur et le pire depuis 29 ans

Le 23 avril 1994, un peu moins de deux ans après la mort de la Première dame, Jeanne Irène Biya, le président de la République ne reste pas veuf plus longtemps. Il ne résiste pas au charme de Chantal Pulchérie Vigouroux, une métisse de 24 ans, et dont Vigouroux le père est Français.

Chantal Pulchérie Vigouroux est très belle. Le mariage est vite conclu. Le chef de l'État a enlevé ses vêtements de veuvage. Il a repris goût à la vie. Le 23 avril 1994, il convole en justes noces avec Chantal Pulchérie Vigouroux.

Après le sermon du maire officiant, le destin de la jeune métisse de 24 ans, basculé vers la gloire. C'est désormais Madame Chantal Biya. C'est désormais la femme la plus crainte et puissante du Cameroun. La page Jeanne Irène Biya est définitivement fermée. Le deuil est fait. Vive le chic et le glamour au palais de l'Unité.

Nonchalante et timide à ses débuts, Chantal Biya a pris du galon, et selon les milieux huppés de Yaoundé, elle dirige même le Cameroun sous couvert de Ferdinand Ngoh Ngoh son cousin de la Haute- Sanaga, et ministre d'État, perpétuel secrétaire général de la présidence de la République, profitant de l'âge très avancé du chef l'État, depuis 10 ans. Et de plus en plus, le rôle de Chantal Biya auprès de son époux assez emprunté physiquement, est devenu prépondérant. Elle est devenue " la canne de soutien" de son époux. Elle le dirige lors des réceptions au palais, soulève ses mains pour lui signifier que c'est le moment de saluer la foule ou l'assistance.

Avec 29 ans comme Première dame, Chantal Biya compte parmi les femmes les plus puissantes du monde. Dans tous les milieux huppés et laudateurs, on l'appelle Madame la Présidente'. Chantal Biya est âgée de 53 ans, contre 90 pour son époux. Et comme toute longue vie est grâce de Dieu, toute réussite ou faveur, Joyeux Anniversaire de mariage au couple présidentiel camerounais !