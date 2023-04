Sénégal: Premier League - Mané de retour à Liverpool ? Peu probable !

Des infos émergent faisant état d'une prise de contact entre Sadio Mané et Liverpool pour un éventuel retour de l'international sénégalais à Anfield. Une piste peu probable !

Titularisé samedi lors de leur match de Bundesliga contre Mayence, Mané a profité pour ouvrir le score en première période pour le Bayern Munich. Il s'agissait de son premier but depuis son retour d'une longue blessure, et le premier après celui du 29 octobre 2022, lorsqu'il a marqué un but et loupé un pénalty dans la victoire 6-2 des siens contre la même équipe de Mayence

Malgré cette performance, l'attaquant de 31 ans et les bavarois ont perdu 3-1 après une décevante prestation collective. Cependant, la nouvelle qui fait la Une après le but de Mané est celle qui l'amène à Anfield. Selon Goal, Mané est recherché par les Reds, qui aimeraient qu'il revienne là où il a quitté l'été 2022 après six ans de séjour dans le Merseyside.

Il faut dire que ce transfert de Mané à Liverpool est peu probable pour le joueur. L'ailier a naturellement gardé une grande popularité à Liverpool. Mais, les signatures de Luis Diaz, de Darwin Nunez et Cody Gakpo dans l'attaque des Reds menés par Mohamed Salah, sont des concurrents directs au Sénégalais.