Congo-Brazzaville: Energies renouvelables - La ville d'Oyo dotée d'un centre d'excellence

Le président Denis Sassou N'Guesso a inauguré, le 23 avril, le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, en présence de son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, et de plusieurs personnalités qui ont effectué le déplacement du département de la Cuvette.

Fruit de la coopération entre la République du Congo, la compagnie pétrolière italienne Eni et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), le Centre d'excellence d'Oyo (CEO) accueillera les étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs locaux et internationaux.

Le président directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, a indiqué que sa société s'est toujours engagée dans son histoire à entreprendre les actions concourant à l'amélioration des conditions de vie de la population.

Avec le CEO, a-t-il renchéri, Eni nourrissait l'ambition de construire une structure de référence en Afrique pour la recherche en énergies renouvelables. L'objectif visé étant non seulement de former les cadres mais aussi de promouvoir l'accès à l'énergie durable à tous.

Selon Claudio Descalzi, ce centre dont les travaux ont été lancés en 2018 par le chef de l'Etat congolais vient renforcer le partenariat avec le Congo tout en contribuant à la transition énergétique du pays. Le complexe est bâti sur un espace de 10000m² pour un coût de 24 millions d'euros dont 6 millions du Congo. L'Union européenne y apportera un financement additionnel de 5 millions d'euros.

L'établissement va orienter ses activités de recherche et de formation sur les thématiques telles le développement des ressources énergétiques renouvelables, l'efficacité énergétique dans l'industrie et le bâtiment, l'eau-énergie-sécurité alimentaire, l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé des technologies propres.

« L'opérationnalisation de ce centre est un travail commun entre le Congo, Eni, l'Onudi et d'autres partenaires », a fait savoir le représentant de l'institution onusienne en Afrique centrale, Raymond Tavares, ajoutant que l'Onudi a déjà accompagné l'implantation de huit centres du genre sur le continent africain.

Le Congo dispose d'un potentiel important inexploité d'énergies renouvelables, notamment en matière d'hydroélectricité, de biomasse, d'énergie éolienne. L'Onudi va apporter un appui technique nécessaire au centre d'excellence d'Oyo au cours des cinq prochaines années.

Dans son discours, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, a souligné que l'énergie est le moteur du développement.

« L'inauguration de ce centre qui intervient ce jour, nous permet de témoigner de la place cardinale de l'énergie dans les sociétés humaines et de déclamer l'éloge de l'énergie », a-t-elle dit.

Poursuivant son propos, la ministre a précisé que « le projet va générer des emplois et contribuer à l'impulsion et au rayonnement du secteur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au Congo».